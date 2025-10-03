Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: molto più di un prototipo

Luminosissima

Un tema centrale nel concept è la luce. Non solo come funzione, ma come elemento caratterizzante estetico. Il logo e la scritta Opel sono illuminati, mentre all’interno e all’esterno emergono nuovi stili grafici, più essenziali e puliti. Il linguaggio stilistico in uso è definito da Opel come Bold & Pure, filosofia che intenderanno portare avanti ed evolvere nel futuro, non solo restando su elementi di stile ma entrando in profondità nel DNA delle auto.