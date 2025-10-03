Logo SportMediaset
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: molto più di un prototipo

La Vision Gran Turismo sarà disponibile su Gran Turismo 7, ma sotto c'è anche qualcosa della prossima Corsa

03 Ott 2025 - 11:26
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è una tra le concept più audaci degli ultimi anni, perché nasconde segnali concreti verso il futuro di un modello di produzione. Questo prototipo non nasce solo per stupire, ma porta in sé dettagli — estetici e tecnici — che probabilmente troveranno spazio nella prossima generazione della piccola tedesca.

Trasparenza e leggerezza nel frontale
Nel design emergono novità intriganti: il frontale è un’evoluzione del “Vizor” attuale, ma con un twist. Non più completamente nero, bensì trasparente in alcune componenti, elemento che alleggerisce visivamente l’intero impatto. Le luci assumono un ruolo più protagonista, con forme ed elementi grafici che sembrano voler dialogare con l’era moderna del marchio, anticipando quello che potremmo vedere su Opel nei prossimi anni.

Luminosissima
Un tema centrale nel concept è la luce. Non solo come funzione, ma come elemento caratterizzante estetico. Il logo e la scritta Opel sono illuminati, mentre all’interno e all’esterno emergono nuovi stili grafici, più essenziali e puliti. Il linguaggio stilistico in uso è definito da Opel come Bold & Pure, filosofia che intenderanno portare avanti ed evolvere nel futuro, non solo restando su elementi di stile ma entrando in profondità nel DNA delle auto.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo tra realtà e virtuale

1 di 3
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Potenza da videogioco
La Vision Gran Turismo monta un powertrain elettrico ad altissime prestazioni: potenza dichiarata di 800 cavalli, trazione integrale, tutto l’equipaggiamento da “super auto virtuale”. È chiaro che queste prestazioni sono fuori portata per una vettura di serie come la Corsa, almeno nella forma attuale. Però, la visione non è solo fantasia: durante la presentazione si è detto che in alcune parti il concept “potrebbe essere vero”, ovvero che certe soluzioni tecniche e stilistiche sono effettivamente riproducibili su auto di produzione.

Il ruolo di GSE nella gamma Opel
GSE non è solo un esercizio di stile ma è, già oggi, una sigla che identifica la sportività del marchio. Ad esempio la Mokka GSE, elettrica con 280 CV, e le future versioni plug-in sono parte di questo percorso. La Vision Gran Turismo punta a spingere il confine, essere la vetrina più estrema, ma al tempo stesso fungere da banco di prova per ciò che potrà diventare reale nella gamma Opel.

opel
opel corsa

