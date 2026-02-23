Ogni 10 abitanti, ci sono 7 auto: il record italiano

Sempre più numerose e sempre più vecchie. Le automobili in Italia continuano a crescere e di pari passo aumenta l'età media. Questo perché non esiste un "ricambio generazionale": il mercato del nuovo è fermo al palo e soltanto l'usato registra lievi segnali positivi. Eppure gli italiani non sembrano voler rinunciare - forse per assenza di alternative - alle quattro ruote.

Nessuno come noi

In Italia superiamo le 700 automobili ogni 1.000 abitanti (ogni 10 persone, ci sono 7 vetture) stabilendo un primato nel Vecchio Continente. Per fare un confronto, in Germania (che ha 25 milioni di abitanti in più) sono 590; in Francia 579; in Spagna 544. La media europea è di 578. Siamo di gran lunga il Paese più affollato di vetture secondo i dati ISTAT. Il tasso di motorizzazione cresce del 4,5% rispetto al 2020 e due auto su tre hanno almeno 8 anni (una su quattro è over 20).

Costi sociali

Tutto ciò ha ripercussioni negative sui cittadini, con un aumento dell'inquinamento e maggiorazioni per le assicurazioni RCA. C'è comunque una correlazione tra numero di automobili e servizi pubblici: dove esiste un'alternativa abbondante e affidabile, le statistiche si riducono. E viceversa. Il divario resta quindi quello tra le città del Nord dove - sovente - i mezzi pubblici sono più capillari e le città del Sud dove invece non c'è altrettanta offerta. A Catania ci sono 824 veicoli ogni 1.000 abitanti.