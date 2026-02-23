Curaçao, il ct Advocaat si dimette a tre mesi dai Mondiali per la figlia malata

23 Feb 2026 - 13:01
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la storica qualificazione ai prossimi Mondiali, Dick Advocaat ha rassegnato le sue dimissioni da commissario tecnico del Curaçao. Come riportato dalla federazione, Fred Rutten sarà il nuovo allenatore della nazionale. 

Advocaat ha spiegato che deve stare accanto alla figlia, alle prese con dei problemi di salute: "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio. Si tratta di una decisione naturale. Mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi. Sono orgoglioso dei miei giocatori, dello staff e dei membri del consiglio che hanno creduto in noi". 

Curaçao è il Paese più piccolo del mondo a essersi mai qualificato ai Mondiali. Ora la nazionale passa quindi nelle mani di Rutten, in passato allenatore di Twente, PSV, Feyenoord e Schalke 04

