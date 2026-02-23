Curaçao, il ct Advocaat si dimette a tre mesi dai Mondiali per la figlia malata

Advocaat ha spiegato che deve stare accanto alla figlia, alle prese con dei problemi di salute: "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio. Si tratta di una decisione naturale. Mi mancheranno molto Curaçao, la sua gente e i miei colleghi. Sono orgoglioso dei miei giocatori, dello staff e dei membri del consiglio che hanno creduto in noi".