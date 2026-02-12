Norme

Il Comune di Roma tassa le auto elettriche

Entrare nelle ZTL della città costerà 1.000 euro l'anno

di Redazione Drive Up
12 Feb 2026 - 12:25
Sembra che il favore alle automobili elettriche si stia ridimensionando anche tra le Istituzioni. Dopo numerose concessioni in termini di norme e tributi, il Comune di Roma ha deciso che anche le EV dovranno pagare per accedere alle ZTL della città. Il "pass" ha un costo previsto di 1.000 € l'anno e ha l'obiettivo di decongestionare la Capitale d'Italia. Tra i privilegi che - invece - non dovrebbe subire limitazioni, la sosta continuerà a essere gratuita sulle strisce blu.
Troppe elettriche
Il motivo di una tale inversione è dovuto all'eccessiva presenza di automobili elettriche in città. Il centro della città Eterna è noto per non essere amichevole con le vetture: tra strettoie, spazi ridotti e intensi flussi turistici, guidare tra le vie più note può essere una vera e propria sfida. Le macchine a batteria non occupano meno spazio delle altre e - quindi - un loro afflusso non fa altro che contribuire a una cattiva regolazione della mobilità urbana. Ecco allora la decisione di introdurre un deterrente economico anche per loro.
Anche le ibride pagheranno
Ma non finisce qui. Una seconda direttiva prevede la revisione della disciplina che "offre" la sosta sulle strisce blu anche alle automobili ibride. Le mild hybrid dei non residenti nel loro ambito territoriale pagheranno il ticket. Mentre full hybrid e plug-in hybrid continueranno ad avere garantita la sosta gratuita. Il Comune giustifica questa decisione sostenendo che "i veicoli mild hybrid presentano benefici limitati rispetto, perché l’apporto elettrico è marginale e non consente la marcia in modalità elettrica pura nelle condizioni urbane tipiche".

