Mazda CX-6e, un design che colpisce e interni curatissimi (con un vero e proprio televisore)

Se l'esterno è un più che valido biglietto da visita, gli interni di Mazda CX-6e chiudono un cerchio fatto di attenzione e cura. A muovere tutto è sempre la filosofia Jinba Ittai - ossia creare una connessione quasi intima tra guidatore e veicolo -, che però si sposa con il concetto di Ma, la bellezza dello spazio vuoto. L'abitacolo è spazioso, arioso e confortevole. Il grande tetto panoramico fa entrare una piacevole luce - apprezzabile anche abbiamo avuto questo primo contatto in un luogo chiuso - e i materiali morbidi al tatto ne elevano l'esperienza.