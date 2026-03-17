Nuova DS7: avanti con l'elettrico, ma l'ibrido resta centrale

Stile riuscito

Proporzioni equilibrate con una silhouette elegante e dinamica. Una bella presenza, quella della nuova DS n°7, grazie anche alla linea di cintura che prolunga visivamente i cristalli verso l’alettone posteriore, accentuando la sensazione di potenza suggerita dalla linea della spalla. Sul frontale, la nuova firma luminosa con la caratteristica forma a “V”, impreziosita dalla griglia illuminata. I designer francesi hanno fatto un lavoro delicato per ottimizzare efficienza aerodinamica e spazio interno. Il risultato è una DS con il miglior coefficiente aerodinamico di sempre (Cx 0,26).

Elettrica

Costruita sulla piattaforma multi-energia DS n°7 è disponibile in versione 100% elettrica (con batteria da 97,2 kWh e 73,3 kWh), E-TENSE, con un’autonomia davvero importante: infatti il rinnovato suv della Casa francese può percorrere fino a 740 Km, secondo il ciclo combinato WLTP, per la versione a due ruote motrici (FWD) Long Range. Tre differenti livelli di potenza: 230 CV per la versione FWD, 245 CV per la FWD LONG RANGE e 350 CV per la AWD LONG RANGE. Quest’ultima abbina due motori elettrici con le quattro ruote motrici per garantire una trazione ottimale in qualsiasi condizione di guida.

Non manca l'ibrido

Al lancio disponibile anche la versione ibrida da 145 CV: motore tre cilindri 1.200 con consumi ed emissioni particolarmente contenuti e pari a 5,3 l/100 km. Nell’uso urbano e nelle condizioni ottimali, questa architettura consente di guidare fino al 50% del tempo in modalità 100% elettrica. Numerose, come sempre, le più avanzate tecnologie per garantire un’esperienza di guida intuitiva, fluida e soprattutto sempre sicura. Il rinnovato suv della Casa è totalmente “made in Europe”. L'assemblaggio finale avviene da noi, in Italia, presso lo stabilimento di Melfi.