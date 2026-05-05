Semenyo di nuovo nel mirino dei razzisti: in manette un tifoso dell'Everton

L'Everton ha affermato che "il razzismo e la discriminazione in tutte le loro forme sono assolutamente inaccettabili". Il Manchester City ha accolto con favore "la rapida azione intrapresa dall'Everton e dalla polizia". Semenyo era già stato vittima di un episodio simile in una precedente partita di Premier League sempre a Liverpool, ma contro i Reds, quando giocava per il Bournemouth.