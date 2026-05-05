Semenyo di nuovo nel mirino dei razzisti: in manette un tifoso dell'Everton
© italyphotopress
L'Everton ha reso noto che un tifoso di 71 anni è stato arrestato per presunti insulti razzisti rivolti all'attaccante del Manchester City Antoine Semenyo durante la partita di Premier League giocata ieri. La polizia del Merseyside ha arrestato un uomo di 71 anni con l'accusa di reato contro l'ordine pubblico a sfondo razziale, dopo che tifosi e personale dello stadio Hill Dickinson hanno segnalato l'incidente avvenuto lunedì, durante il pareggio per 3-3.
L'Everton ha affermato che "il razzismo e la discriminazione in tutte le loro forme sono assolutamente inaccettabili". Il Manchester City ha accolto con favore "la rapida azione intrapresa dall'Everton e dalla polizia". Semenyo era già stato vittima di un episodio simile in una precedente partita di Premier League sempre a Liverpool, ma contro i Reds, quando giocava per il Bournemouth.