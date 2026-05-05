Juve e Inter bussano alla porta del Liverpool: Alisson e Jones nel mirino di Comolli e Marotta
I Reds preparano la rivoluzione estiva: il portiere brasiliano piace ai bianconeri, mentre la dirigenza nerazzurra fiuta il colpo a centrocampo
Con il ciclo di Arne Slot che entra in una nuova fase e le partenze già annunciate di pilastri come Salah e Robertson, il Liverpool si appresta a essere il principale attore del mercato 2026. Al centro della scena ci sono due nomi che fanno sognare le big italiane: Alisson Becker e Curtis Jones.
Non è un segreto che la Juventus cerchi un profilo di caratura internazionale per blindare la porta. Alisson, 33 anni e un contratto in scadenza nel 2027, sarebbe tentato da un ritorno in Italia, dove esplose con la maglia della Roma proprio sotto la guida di Spalletti. Il portiere brasiliano ha vissuto una stagione complicata dagli infortuni e il Liverpool ha già il suo successore, Giorgi Mamardashvili, che ha saputo garantire una buona qualità di rendimento in stagione. La Juve è pronta a offrirgli un triennale con una cifra annuale intorno ai 4,5 milioni di euro più bonus.
Se Torino guarda alla porta, Milano sponda nerazzurra punta tutto sulla linea mediana. L’Inter è tornata con forza su Curtis Jones. Il centrocampista classe 2001, prodotto del vivaio di Anfield, è il profilo individuato da Marotta e Ausilio per rinfrescare un reparto che potrebbe perdere pezzi pregiati (con le sirene turche per Calhanoglu e il futuro di Mkhitaryan ancora da scrivere). L'Inter aveva già sondato il terreno a gennaio con una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Il Liverpool, però, ora tentenna: senza rinnovo del contratto, Jones potrebbe partire in estate per garantire ai Reds una plusvalenza pura fondamentale per i bilanci della Premier League.
Il Liverpool, insomma, ha bisogno di sfoltire e rigenerare la rosa mentre la Serie A ha la necessità di campioni per tornare a ruggire in Champions. L'asse Anfield-Italia non è mai stato così caldo...