Juve e Inter bussano alla porta del Liverpool: Alisson e Jones nel mirino di Comolli e Marotta

Non è un segreto che la Juventus cerchi un profilo di caratura internazionale per blindare la porta. Alisson, 33 anni e un contratto in scadenza nel 2027, sarebbe tentato da un ritorno in Italia, dove esplose con la maglia della Roma proprio sotto la guida di Spalletti. Il portiere brasiliano ha vissuto una stagione complicata dagli infortuni e il Liverpool ha già il suo successore, Giorgi Mamardashvili, che ha saputo garantire una buona qualità di rendimento in stagione. La Juve è pronta a offrirgli un triennale con una cifra annuale intorno ai 4,5 milioni di euro più bonus.