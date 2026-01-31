Come Stellantis investirà in Italia

In un contesto europeo complesso per l’auto, Stellantis conferma l’Italia come perno centrale della propria strategia industriale. Non una dichiarazione d’intenti, ma una sequenza di investimenti e assegnazioni produttive che, tra il 2026 e il 2030, ridisegneranno il ruolo degli stabilimenti italiani all’interno del Gruppo, puntando su volumi, flessibilità tecnologica e modelli più accessibili.

Nuovi modelli

Il rilancio passa innanzitutto dai prodotti. A Mirafiori tornerà la Fiat 500 in versione ibrida già dal 2026, mentre entro il 2030 arriverà una nuova generazione della citycar torinese. Melfi diventa uno dei poli chiave: qui partiranno le produzioni di nuovi modelli DS, della Jeep Compass rinnovata e, soprattutto, della Lancia Gamma. Sempre nello stabilimento lucano è previsto, entro il 2028, l’avvio di un ulteriore modello ancora non svelato.

Motori e batterie

A Termoli resta aperta la partita della Gigafactory per le batterie, legata alle decisioni della joint venture, ma nel frattempo lo stabilimento molisano avvierà la produzione dei cambi elettrificati e-DCT. Parallelamente, il Gruppo ha scelto di prolungare la vita dei motori GSE, aggiornandoli alle normative Euro 7 per garantirne l’utilizzo anche oltre il 2030. Energia e costo del lavoro continuano a pesare sulla competitività del Paese. Gli investimenti annunciati tracciano una rotta chiara, ma il loro pieno successo dipenderà anche dalla capacità dell’Italia di offrire un ambiente industriale all’altezza delle ambizioni.