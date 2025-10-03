Nuova Audi Q3: diesel riconfermato e tanta tecnologia a bordo

Il design rinnovato

Il primo impatto con la nuova Q3 è visivo, ed è impossibile non notare quanto il linguaggio stilistico sia cambiato rispetto al passato. Il frontale è dominato da un single frame più ampio e rialzato, incorniciato da gruppi ottici affilati che accentuano lo sguardo sportivo del SUV. I passaruota, con i loro blister pronunciati, evocano la tradizione della trazione integrale Audi, mentre la linea di cintura ascendente dona dinamismo alla fiancata. Dietro, un’inedita fascia luminosa collega i proiettori, introducendo un dettaglio moderno che dialoga con le ultime creazioni elettriche del marchio. Non è solo una questione estetica: anche l’aerodinamica ha compiuto un passo avanti, con un Cx ridotto a 0,30 grazie alle prese d’aria adattive. A completare il quadro, nuovi colori come il verde salvia e cerchi fino a 20 pollici che esaltano la personalità di un SUV capace di distinguersi nel panorama del segmento C premium.