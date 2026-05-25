Curiosità

Le Porsche si potranno usare (e configurare) su Fortnite

Grafica fotorealistica mutuata dai videogame e codici segreti per sbloccare gli sfondi: il linguaggio di Fortnite arriva nel configuratore per conquistare i clienti del futuro

di Redazione Drive Up
25 Mag 2026 - 15:22
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La convergenza tra l'industria dell'auto e il mondo dei videogiochi compie un passo in avanti. Per celebrare il lancio sul mercato della nuova Cayenne Turbo elettrica, Porsche ha stretto una partnership strategica con Epic Games. La collaborazione non si limita al debutto del SUV all'interno delle mappe del celebre videogioco, ma ribalta l'esperienza digitale portando il gaming direttamente sul sito ufficiale del costruttore.
Realistico
Per la prima volta nel settore automotive, il configuratore Porsche integra al suo interno uno sfondo interattivo sbloccabile interamente ambientato nel mondo di Fortnite, sfruttando lo stesso motore grafico Unreal Engine che anima il gioco. La mossa punta a intercettare un pubblico giovane e iper-connesso attraverso canali non convenzionali. Secondo i vertici del marketing di Zuffenhausen, Fortnite ha smesso da tempo di essere un semplice gioco.
Sempre più connessioni
L'operazione è stata lanciata con una dinamica tipica delle community di videogiocatori: inizialmente l'accesso allo scenario di Fortnite era protetto da un codice segreto diffuso tra i gamer e i fan del titolo di Epic Games, da digitare direttamente sulla pagina web della Cayenne. Ora la funzione è stata aperta a chiunque acceda al link specifico del configuratore della versione Turbo, con la possibilità di applicare l'esclusivo sfondo a tema anche a tutti gli altri modelli della gamma Cayenne elettrica.

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