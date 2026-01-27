Curiosità

Niente auto al Super Bowl 2026

Sembra che quest'anno nessuno dei grandi marchi abbia acquistato lo spazio pubblicitario più ambito d'America

di Tommaso Marcoli
27 Gen 2026 - 08:48
© Foto da web

© Foto da web

Non esiste un altro evento sportivo che rifletta l'America quanto il Super Bowl. L'edizione 2025 è stata seguita da 127,7 milioni di spettatori, un record che conferma quanto la finale del campionato della NFL sappia catalizzare l'attenzione dell'intero popolo USA. L'occasione - dunque - è la più ghiotta in termini pubblicitari: 30 secondi in onda possono costare fino a 7 milioni di dollari. Un investimento importante che quest'anno nessun marchio automobilistico ha deciso di sostenere.
Per la prima volta
Stellantis ha tipicamente occupato gli spazi pubblicitari con uno o due spot. La decisione di non presenziare all'evento sportivo dell'anno è stata giustificata dalla necessità di concentrare i propri sforzi altrove: nel 2026 ricorrono i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America e il Gruppo italo-francese ha in serbo qualcosa per festeggiare. Cadillac - invece - approfitterà della partita tra New England Patriots e Seattle Seahawks per mostrare al pubblico la livrea definitiva della sua monoposto da Formula 1. Non proprio la prima passione degli Americani.
Un rapporto longevo
Eppure, il legame tra Super Bowl e automotive è longevo. La grande visibilità che l'evento sportivo assicura è unica e spesso - per opportunismo e disponibilità economica - i grandi marchi dell'auto ne hanno approfittato. L'anno scorso Dodge presentò il RAM 1500 mostrandone la capacità di carico e traino con protagonista la star di Hollywood Glen Powell. Jeep chiamò in causa Harrison Ford per la sua Grand Wagoneer mentre nel 2022 Kia inventò un cane robot per promuovere la nuova EV6. Indimenticabile lo spot Volkswagen del 2011: ispirato da Guerre Stellari, un bambino travestito da Darth Vader usava la "forza" per parcheggiare la Passat di suo papà. Un'idea geniale per pubblicizzare il parcheggio da remoto con la chiave.  

videovideo
auto
super bowl
super bowl 2026

