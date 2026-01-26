Nfl: Seahawks e Patriots si giocheranno il SuperBowl

"Ancora tu, ma non dovevamo rivederci più?". Se lo staranno chiedendo i tifosi dei Seattle Seahawks e dei New England Patriots che, a undici anni di distanza da quel successo per 28-24 (in rimonta) dei Pats con Tom Brady in campo, si ritroveranno nuovamente a sfidarsi nella finalissima Nfl: saranno queste due squadre a giocarsi il SuperBowl 60 a Santa Clara, l'8 febbraio. La prima squadra a qualificarsi per l'atto conclusivo della stagione del football americano è stata New England, vincitrice di una gara molto tattica contro i Denver Broncos col punteggio di 10-7. Le squadre hanno faticato a imporre il proprio gioco su un terreno molto scivoloso, reso tale dalla forte nevicata caduta sull'Empower Field (casa dei Broncos), coi Patriots capaci di vincere per la prima volta nei playoff in questa arena. La formazione ospite è stata trascinata da Drake Maye, che ha corso per 68 yards e ha lanciato per 86 trovando l'unico touchdown del match, ed è riuscita a superare l'infortunio del suo linebacker Robert Spillane, che ha lasciato il campo nel primo tempo ed è in fortissimo dubbio per il SuperBowl. In un match molto complicato per le condizioni-meteo, le squadre avevano chiuso in parità a metà match (7-7) e sono state molto imprecise nei calci da fermo, in una sfida ad altissima tensione.



New England ha così conquistato la qualificazione all'atto conclusivo, ma l'ha fatto in un match decisamente meno spettacolare rispetto ai rivali. I Seattle Seahawks hanno infatti piegato per 31-27 i Los Angeles Rams davanti al pubblico di casa del Lumen Field, disintegrando la difesa rivale col proprio attacco. L'uomo decisivo è stato il quarterback Sam Darnold che, dopo anni di delusioni, ha lanciato per 346 yards e tre touchdown: meno dell'MVP Matt Stafford (374 yards e tre touchdown), ma tanto è bastato per indirizzare il match a favore dei padroni di casa. Seattle ha trionfato da testa di serie numero 1 e, per talento complessivo, potrebbe essere la favorita per il SuperBowl. I Seahawks hanno cominciato benissimo la partita, con l'immediato 7-0 firmato da Kenneth Walker, ma i Rams hanno accorciato con due calci piazzati di MAvis e sorpassato con la meta del running-back Kyren Williams (13-10). L'attacco dei Rams ha fatto i fuochi d'artificio, frenato però da una difesa disastrosa che ha consentito a Smith-Njigba di banchettare nella zona decisiva. Da qui è nata la rimonta che ha portato Seattle sul 24-13, per poi chiudere con la magia di Kupp che ha portato i Seahawks sul 31-20. Vano il touchdown finale di Puca Narua, sarà Seattle a giocarsi il SuperBowl contro i Patriots.