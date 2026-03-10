La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro

Supersportiva

L'auto in questione è una Ferrari 296 GTB: berlinetta ibrida plug-in da oltre 800 CV di potenza direttamente derivata dal mondo del motorsport. Si tratta di un modello il cui valore è compreso tra i 300 e i 350 mila euro a seconda dell'allestimento e del livello di personalizzazione. Quella di Tonali è di un colore giallo vivo con i cerchi neri a contrasto. La targa è italiana e il volante - dunque - è a sinistra. Forse per questo il parcheggiatore ha avuto difficoltà con la manovra.