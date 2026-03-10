La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro
La fuoriserie del centrocampista italiano è stata manovrata non proprio con le giuste cauteledi Redazione Drive Up
© Foto da web
Un fine settimana da dimenticare per Sandro Tonali. Non solo perché il Newcastle United ha perso contro il Manchester City 3 a 1 in casa, ma anche perché il parcheggiatore del St James Park ha manovrata la sua Ferrari 296 GTB non proprio con le giuste cautele. Un video pubblicato su Instagram mostra infatti la fuoriserie del centrocampista italiana che "gratta" il cerchione contro il marciapiede.
Supersportiva
L'auto in questione è una Ferrari 296 GTB: berlinetta ibrida plug-in da oltre 800 CV di potenza direttamente derivata dal mondo del motorsport. Si tratta di un modello il cui valore è compreso tra i 300 e i 350 mila euro a seconda dell'allestimento e del livello di personalizzazione. Quella di Tonali è di un colore giallo vivo con i cerchi neri a contrasto. La targa è italiana e il volante - dunque - è a sinistra. Forse per questo il parcheggiatore ha avuto difficoltà con la manovra.