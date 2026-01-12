Logo SportMediaset

Milano-Cortina 2026

La fiaccola olimpica passa da Stellantis

Il saluto del fuoco olimpico all'interno delle fabbriche italiane riaccende la speranza di un rilancio produttivo

di Redazione Drive Up
12 Gen 2026 - 12:16
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

A poco meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la fiaccola che darà il via ai giochi passa da Torino e fa tappa in alcune fabbriche Stellantis. Il gruppo italo-francese è partner della manifestazione e, nel corso del mese di attività, fornirà oltre 3 mila auto all'organizzazione. 
Simbolico
Il passaggio all'interno degli stabilimenti acquista un valore simbolico oltreché pratico. La produzione di automobili in Italia ha raggiunto un minimo storico - il dato più basso da 70 anni - e la "visita" del fuoco dei giochi assume il significato della speranza di rilancio. L'azienda si sta impegnando affinché il numero di vetture prodotte torni a salire attraverso l'attuazione del "Piano Italia". A Mirafiori - ad esempio - è iniziata da poco la produzione della Fiat 500 ibrida, auto che ha riportato il doppio turno in fabbrica dopo anni di cassa integrazione.
Presenti i vertici
Ad accogliere la fiaccola, il Presidente John Elkann che ha passato "il testimone" a Emanuele Cappellano Chief Operating Officer per Stellantis Enlarged Europe e Olivier Francois, ceo di Fiat. La giornata si è conclusa con la presenza dell’attore Luca Argentero, torinese di nascita e ambasciatore dei brand italiani di Stellantis per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, e Andrea Macrì, atleta Paralimpico di Hockey su ghiaccio

fiaccola olimpica
stellantis
olimpiadi milano-cortina 2026

