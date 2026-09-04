Nel futuro di Alfa Romeo non ci sono solo SUV

Una buona notizia per tutti gli Alfisti: l'erede della 147 e della Gulietta non sarà un Suv. A confermarlo è stato il CEO della casa automobilistica, Santo Ficili, che ha anticipato qualche dettaglio sul futuro del Biscione sottolineando che il nuovo modello "sarà una vera Alfa Romeo: bella, innovativa, emozionante da guidare e fedele ai valori che hanno reso il nostro marchio unico nel mondo".

Futuro per berline e compatte

I timori tra gli appassionati del marchio sono sorti a seguito della presentazione del nuovo piano FaSTLane 2030 di Stellantis, con in programma molte novità anche per Alfa Romeo. Dalla Tonale che verrà sostituita da un nuovo C-Suv, ai nuovi progetti esclusivi ispirati alla 33 Stradale. Ma tra tutti c'è un modello che ha fatto drizzare maggiormente le orecchie degli alfisti: un'inedita compatta che dovrebbe ereditare forme, curve e caratteristiche della 147 e della Giulietta, modelli che hanno fatto la storia del marchio.

Oltre il SUV

Eppure, c'è chi teme che "la nuova Giulietta" possa essere un Suv o un Crossover. In gioco sembra però esserci l'identità del marchio che, secondo alcuni clienti, i vertici non dovrebbero snaturare per inseguire e assecondare il mercato. Una prospettiva, dunque, che inquieta alfisti e non solo che Ficili tenta di rassicurare: "Nonostante ancora non si possa parlare di specifiche tecniche o caratteristiche di prodotto, la nuova vettura di segmento C non sarà un Suv." Viene facile pensare che la nuova compatta diventerà uno dei modelli più attesi entro la fine del 2030.