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Edizioni speciali

La prima Alfa Romeo 33 Stradale è stata consegnata

Alfa Romeo ha consegnato il primo esemplare della nuova 33 Stradale. Le chiavi sono state assegnate a Glynn Bloomquist: un collezionista del marchio di Arese che vive ad Austin, in Texas. Non un "Alfista" dell'ultim'ora: nella sua collezione si possono ammirare una Giulietta Spider Veloce del 1958 e una Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario. Bloomquist era in cima alla lista dei clienti Alfa, ed è stato Cristiano Fiorio (responsabile del progetto) a convincerlo a ordinarne una. Il texano è uno dei soli 33 possessori in tutto il mondo della supercar del Biscione. Sotto il cofano posteriore, pulsa un motore 3.0 litri V8 biturbo da 620 CV. Una scheda tecnica di prim'ordine che le permette di raggiungere una velocità massima di 333 km/h. Numeri record per un'Alfa Romeo, così come il prezzo: si parte da - almeno - 2 milioni di euro

15 Mag 2026 - 09:42
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