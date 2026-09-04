Diaz, Fabbri, Iapichino e Dosso a Bruxelles per il Trofeo del Diamante

L'atleta italo cubano ha già conquistato tre finali di Diamond League, una con la maglia della sua nazione di nascita nel 2022 e due con quella italiana nel 2023 e nel 2025, e l'obiettivo sarà certamente quello di aggiungere un altro successo a una stagione straordinaria che l'ha visto anche campione mondiale indoor, stimolato da una concorrenza notevole quali su tutti il portoghese Pedro Pichardo, ma anche i giamaicani Jordan Scott e Jaydon Hibbert, l'algerino Yasser Triki e il cubano Lazaro Martinez.