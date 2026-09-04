Diaz, Fabbri, Iapichino e Dosso a Bruxelles per il Trofeo del Diamante
Nella seconda giornata delle finali della Diamond League in Belgio i quattro primatisti italiani saranno impegnati contro il meglio dell'atletica mondialedi Redazione Sprintnews
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Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino e Zaynab Dosso, saranno domani 5 settembre i protagonisti azzurri nella seconda e conclusiva giornata della 50esima edizione del Memorial Van Damme, valido quale evento finale della Diamond League 2026, nelle rispettive gare del salto triplo e peso maschile, del lungo e dei 100 metri femminili.
Il primo a scendere sulla pedana dello stadio Re Baldovino sarà Fabbri nel peso uomini che si presenterà da leader stagionale grazie al 22,74 ottenuto durante l'anno nella Diamond League di Eugene, portando un ricordo speciale legato a Bruxelles dove nel 2024 conquistò il Trofeo del Diamante, con anche il record del meeting nonché suo nuovo record italiano di 22,98.
I suoi avversari saranno gli statunitensi Jordan Geist, Joe Kovacs e Roger Steen, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh, chiamato a sostituire l'infortunato primatista mondiale Ryan Crouser.
Diaz, al pari di Fabbri, è accreditato della miglior misura stagionale nel triplo uomini con la misura di 18,15 grazie alla quale ha dominato i campionati europei, ma con cui ha anche nettamente migliorato il suo primato italiano e realizzato la quarta prestazione della storia, a 14 centimetri dallo mitico primato mondiale del britannico Jonathan Edwards.
L'atleta italo cubano ha già conquistato tre finali di Diamond League, una con la maglia della sua nazione di nascita nel 2022 e due con quella italiana nel 2023 e nel 2025, e l'obiettivo sarà certamente quello di aggiungere un altro successo a una stagione straordinaria che l'ha visto anche campione mondiale indoor, stimolato da una concorrenza notevole quali su tutti il portoghese Pedro Pichardo, ma anche i giamaicani Jordan Scott e Jaydon Hibbert, l'algerino Yasser Triki e il cubano Lazaro Martinez.
Nel lungo femminile Iapichino punterà invece al terzo trofeo di specialità consecutivo dopo i trionfi del 2024 e del 2025, al culmine di una stagione memorabile impreziosita dal record italiano di 7,12 ottenuto a Eugene, dal successo agli Europei di Birmingham, ma anche dall'argento indoor nei mondiali di Torun a marzo.
Tra le sue avversarie mancherà per infortunio la tedesca Malaika Mihambo, ma il campo sarà in ogni caso molto insidioso per la presenza delle statunitensi Alyssa Jones Monae' Nichols e Claire Bryant, della portoghese Agate de Sousa e della francese Hilary Kpatcha.
Nei 100 metri femminili, infine, Dosso farà il suo debutto assoluto nella finale della Diamond League, in un 2026 caratterizzato da una straordinaria sequenza di gare al coperto sui 60 metri, con il nuovo record italiano di 6"99, sempre imbattuta e con il culmine del titolo mondiale in Polonia, mentre all'aperto non è riuscita a esprimersi totalmente secondo il proprio enorme potenziale, chiudendo settima la finale dei 100 metri agli europei di Birmingham
Contro di lei avversarie di grande spessore quali su tutte le giamaicane Tina Clayton e Jonielle Smith, la campionessa mondiale Sha'Carri Richardson, la britannica Amy Hunt e la lussemburghese Patrizia van der Weken.