Nuoto di fondo, domani in programma la 61esima Capri-Napoli

L'Italia del nuoto in acque libere sogna in grande alla 61esima edizione della Capri-Napoli trofeo Vecchio Amaro del Capo, gara in programma domani con partenza da Le Ondine Beach Club alle 10.15 e arrivo (almeno per i primi) attorno alle 16.30 nelle acque antistanti il Circolo Canottieri (organizzazione, Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena). In campo maschile Alessio Occhipinti punta a eguagliare il primato di vittorie detenuto da Giulio Travaglio, trionfatore cinque volte tra il 1965 e il 1970; tra le donne Veronica Santoni e l'esordiente Alessia Ossoli sono decise a riportare in Italia un titolo che manca dal 2020, quando a trionfare fu - a suon di primato assoluto (6.04.26) - Arianna Bridi. Di mezzo 36 chilometri a nuoto e altri tredici avversari, undici uomini e due donne, che venderanno cara la pelle. Occhipinti ha già vinto quattro volte: l'anno scorso, nel 2021, 2022 e 2024. Centrando il successo anche stavolta, il 30enne atleta romano delle Fiamme Oro riuscirebbe a eguagliare un mito della Capri-Napoli e del nuoto di fondo come l'indimenticato Giulio Travaglio. A contendergli la vittoria, una pattuglia composta da atleti provenienti da otto nazioni, in rappresentanza di tre continenti. Tra i più temibili c'è anche un altro italiano, Niccolò Ricciardi (Suprema Nuoto), giunto terzo nel 2024 e nel 2025. La ciurma straniera è invece guidata da due esperti come il brasiliano Matheus Evangelista e il macedone Aleksander Illievski. Da tenere d'occhio anche la folta rappresentativa argentina (capeggiata da Matias Diaz) e il canadese Philippe Lacasse. Tra le donne, Alessia Ossoli (21 anni, Aurelia Nuoto) e Veronica Santoni (28, Fiamme Oro), dovranno vedersela con l'argentina Mariel Loyato e la statunitense Emily Fogle. L'accoppiata uomo-donna tutta italiana si è verificata solo due volte in 61 edizioni: nel 2018 (con Francesco Ghettini e Barbara Pozzobon) e nel 2019 (vionsero Andrea Bianchi e ancora Barbara Pozzobon). Testimonial alla partenza Cristina Chiuso, ex nuotatrice plurimedagliata a livello internazionale e ora opinionista televisiva. Oggi brindisi augurale organizzativo al Gran Caffè Gambrinus, grazie all'accoglienza di Massimiliano Rosati e Antonio Sergio. Al termine, a suggellare la mattinata la tradizionale foto di gruppo.