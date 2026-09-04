Atletico Madrid, Julian Alvarez reintegrato: Simeone conferma tutto

04 Set 2026 - 12:51
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Julian Alvarez © getty

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La telenovela estiva non è ancora alle spalle, ma ora Julian Alvarez prova a riprendersi l'Atletico Madrid. Dopo i tentativi di trasferimento al Barcellona, lo sguardo sconsolato quando ripreso dalle telecamere e gli allenamenti saltati, l'Araña è stato reintegrato in rosa.

A comunicare la decisione è stato il Cholo Simeone in conferenza stampa: "Per me, la vita è piena di opportunità. E ora Julián ha un’opportunità. Molto spesso, passiamo la vita a giudicare, e dobbiamo preoccuparci di farlo meno e di imparare di più. Spero che questo sia stato per lui un’esperienza di apprendimento. Spero che sia felice e, come gli ha detto Futre ieri in un bel video, che lo dimostri segnando gol". L'argentino viaggerà quindi con la squadra direzione Bilbao. 

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