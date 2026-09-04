Frosinone, Koutsoupias va all'Anderlecht

04 Set 2026 - 13:31
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Ora è ufficiale. Uno dei protagonisti della promozione in Serie A saluta il Frosinone. Il centrocampista greco Ilias Koutsoupias si trasferisce all'Anderlecht, il club più titolato (34 campionati vinti) del Belgio dove il mercato ha chiuso a mezzanotte di giovedì. Koutsoupias è stato ceduto a titolo definitivo per una cifra di circa 600 mila euro. Ha firmato un contratto di 4 anni. Classe 2001, Koutsoupias è stato la scorsa stagione uno dei punti di forza della squadra di Alvini promossa in Serie A. Otto gol e 3 assist in 34 gare: sono numeri che parlano da soli. Il greco ha vestito la maglia giallazzurra a partire da gennaio 2005 collezionando in totale 40 presenze. Dopo la conquista della Serie A, sembrava dovesse restare, ed è andato in panchina nella prima giornata contro la Juve. Tuttavia gli arrivi a centrocampo dei vari Masini, Grillitsch, El Azzouzi, Schmid e Hasa gli hanno tolto spazio: inevitabile il divorzio.

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