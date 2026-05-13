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Mick Schumacher rende omaggio a papà Michael in pista

Il pilota indosserà un casco rosso Ferrari che punta dritto alla leggenda delle 500 Miglia

di Redazione Drive Up
13 Mag 2026 - 15:30
© Ufficio Stampa

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Mick Schumacher si prepara a scrivere un capitolo emozionante della sua carriera e della storia della sua famiglia. In occasione della sua prima partecipazione alla leggendaria 500 Miglia di Indianapolis, in programma a fine maggio 2026, il pilota tedesco ha svelato un casco speciale che è un vero e proprio tuffo nel passato. Il design è un omaggio diretto a suo padre, Michael Schumacher.

Il casco che rende omaggio a Michael Schumacher

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Il debutto in IndyCar 
Dopo l'addio alla Formula 1 e l'esperienza nel WEC, Mick ha intrapreso quest'anno la sua nuova avventura a tempo pieno nella serie IndyCar con il team Rahal Letterman Lanigan Racing, guidando la vettura numero 47. Partecipare alla Indy 500 è un modo per unire due mondi: quello della velocità americana e quello della Formula 1, dove Michael trionfò proprio sul circuito di Indianapolis (nella versione stradale) per ben cinque volte durante il Gran Premio degli Stati Uniti.
Un tributo che unisce le generazioni
Il casco, che ha già fatto il giro dei social scatenando l'emozione dei tifosi della "Rossa" e del "Kaiser", mantiene i tratti distintivi che Mick ha sempre portato con sé. Per il giovane pilota, affrontare l'ovale più famoso del mondo per la prima volta è una sfida tecnica enorme — superata brillantemente con il Rookie Orientation Program di aprile — ma farlo portando sulla testa i simboli dei successi di suo padre aggiunge un carico simbolico che va oltre la competizione

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