Mick Schumacher rende omaggio a papà Michael in pista

Il debutto in IndyCar

Dopo l'addio alla Formula 1 e l'esperienza nel WEC, Mick ha intrapreso quest'anno la sua nuova avventura a tempo pieno nella serie IndyCar con il team Rahal Letterman Lanigan Racing, guidando la vettura numero 47. Partecipare alla Indy 500 è un modo per unire due mondi: quello della velocità americana e quello della Formula 1, dove Michael trionfò proprio sul circuito di Indianapolis (nella versione stradale) per ben cinque volte durante il Gran Premio degli Stati Uniti.

Un tributo che unisce le generazioni

Il casco, che ha già fatto il giro dei social scatenando l'emozione dei tifosi della "Rossa" e del "Kaiser", mantiene i tratti distintivi che Mick ha sempre portato con sé. Per il giovane pilota, affrontare l'ovale più famoso del mondo per la prima volta è una sfida tecnica enorme — superata brillantemente con il Rookie Orientation Program di aprile — ma farlo portando sulla testa i simboli dei successi di suo padre aggiunge un carico simbolico che va oltre la competizione