IL MESSAGGIO

"Pilota di razza e persona fuori dal comune", la Ferrari ricorda Zanardi

Messaggio social della Scuderia di Maranello in memoria del campione scomparso

di Stefano Gatti
02 Mag 2026 - 18:03
© Getty Images

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Il percorso sportivo di Alex Zanardi ha incrociato quello della Ferrari solo da avversario sulle piste ma non poteva certo mancare un ricordo da parte del Cavallino Rampante:

"La Scuderia Ferrari HP e l'intera comunità sportiva Ferrari sono profondamente rattristate dalla scomparsa di Alex Zanardi. Pilota di razza e persona fuori dal comune, è stato di ispirazione a molti. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari".

© Ferrari HP Instagram

© Ferrari HP Instagram

Anche altre squadre di Formula Uno hanno ricordato Zanardi con messaggi di partecipazione al lutto simili a quello della Ferrari, a partire dalla McLaren e dalla Williams, quest'ultimo il team per il quale Alex aveva guidato nel 1999, di ritorno nel mondo dei Gran Premi che (dopo avervi corso per Jordan, Minardi e Lotus tra il 1991 e il 1994) aveva abbandonato per coprirsi di gloria sportiva nella Formula Indy americana.

Nel pre-gara della Sprint di Miami anche Flavio Briatore - a tratti commosso - ha ricordato Zanardi ai microfoni di Sky:

"Alex era stato nostro collaudatore alla Benetton nel 1992, quando il nostro piloti pilota di punta era Michael Schumacher. Era un pilota molto veloce ma soprattutto era un gladiatore". 

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