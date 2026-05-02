"Pilota di razza e persona fuori dal comune", la Ferrari ricorda Zanardi

Anche altre squadre di Formula Uno hanno ricordato Zanardi con messaggi di partecipazione al lutto simili a quello della Ferrari, a partire dalla McLaren e dalla Williams, quest'ultimo il team per il quale Alex aveva guidato nel 1999, di ritorno nel mondo dei Gran Premi che (dopo avervi corso per Jordan, Minardi e Lotus tra il 1991 e il 1994) aveva abbandonato per coprirsi di gloria sportiva nella Formula Indy americana.