"Pilota di razza e persona fuori dal comune", la Ferrari ricorda Zanardi
Messaggio social della Scuderia di Maranello in memoria del campione scomparsodi Stefano Gatti
© Getty Images
Il percorso sportivo di Alex Zanardi ha incrociato quello della Ferrari solo da avversario sulle piste ma non poteva certo mancare un ricordo da parte del Cavallino Rampante:
"La Scuderia Ferrari HP e l'intera comunità sportiva Ferrari sono profondamente rattristate dalla scomparsa di Alex Zanardi. Pilota di razza e persona fuori dal comune, è stato di ispirazione a molti. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari".
© Ferrari HP Instagram
Anche altre squadre di Formula Uno hanno ricordato Zanardi con messaggi di partecipazione al lutto simili a quello della Ferrari, a partire dalla McLaren e dalla Williams, quest'ultimo il team per il quale Alex aveva guidato nel 1999, di ritorno nel mondo dei Gran Premi che (dopo avervi corso per Jordan, Minardi e Lotus tra il 1991 e il 1994) aveva abbandonato per coprirsi di gloria sportiva nella Formula Indy americana.
Nel pre-gara della Sprint di Miami anche Flavio Briatore - a tratti commosso - ha ricordato Zanardi ai microfoni di Sky:
"Alex era stato nostro collaudatore alla Benetton nel 1992, quando il nostro piloti pilota di punta era Michael Schumacher. Era un pilota molto veloce ma soprattutto era un gladiatore".