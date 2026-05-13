Katherine Legge, Indy 500 e Coca-Cola 600 NASCAR nello stesso giorno!

Al volante della Dallara-Chevrolet HMD Motorsports/A.J. Foyt Racing contraddistinta dal numero 11, domenica 24 maggio Legge prenderà parte alla centodecima edizione della Indy 500 (le prove ufficiali sono in programma nel weekend) che scatta alle 12.45 per poi spostarsi a Charlotte (dove la Coca-Cola 600 si corre by night-green flag alle 18.00) e mettersi al volante della Chevolet Live Fast Motorsports numero 78, ugualmente sponsorizzata da e.l.f Cosmetics. A tentare l'impresa che negli USA è conosciuta come Indy-Charlotte Double, Memrorial Day Double o più semplicemente Double Duty sono stati in passato il compianto John Andretti, Tony Stewart (ad oggi l'unico ad aver completato nel 2001 a pieni giri le 1100 miglia totali), Robby Gordon, Kyle Larson e Kurt Busch.