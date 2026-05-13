INDYCAR E NASCAR

Katherine Legge, Indy 500 e Coca-Cola 600 NASCAR nello stesso giorno!

Solo cinque uomini prima di lei hanno tentato il cosiddetto Double Duty del Memorial Day

di Stefano Gatti
13 Mag 2026 - 15:59
© Getty Images

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Straordinari in vista domenica 24 maggio per Katherine Legge. La quarantacinquenne pilota inglese si appresta ad entrare nella storia del motorsports come sesto essere umano (e prima donna) a correre nello stesso giorno la 500 Miglia di Indianapolis e la Coca-Cola 600 di Charlotte, vale a dire il gioiello della corona della Indycar e la seconda gara per importanza della NASCAR, dopo la Daytona 500 di metà febbraio naturalmente. Katherine è originaria di Guildford, cittadina del Surrey nota come sede della "antenna tecnologica" inglese della Ferrari, voluta da a fine anni Ottanta del scorso da John Barnard.

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Al volante della Dallara-Chevrolet HMD Motorsports/A.J. Foyt Racing contraddistinta dal numero 11, domenica 24 maggio Legge prenderà parte alla centodecima edizione della Indy 500 (le prove ufficiali sono in programma nel weekend) che scatta alle 12.45 per poi spostarsi a Charlotte (dove la Coca-Cola 600 si corre by night-green flag alle 18.00) e mettersi al volante della Chevolet Live Fast Motorsports numero 78, ugualmente sponsorizzata da e.l.f Cosmetics. A tentare l'impresa che negli USA è conosciuta come Indy-Charlotte Double, Memrorial Day Double o più semplicemente Double Duty sono stati in passato il compianto John Andretti, Tony Stewart (ad oggi l'unico ad aver completato nel 2001 a pieni giri le 1100 miglia totali), Robby Gordon, Kyle Larson e Kurt Busch

Tipicamente, il transfer Indianapolis-Charlotte implica il passaggio via elicottero o shuttle stradale con scorta dall'IMS (Indianapolis Motor Speedway) verso l'aeroporto, un volo della durata di un'ora con destinazione Charlotte e il nuovo trasferimento in elicottero a shuttle stradale con scorta versi il Charlotte Motor Speedway. A facilitare la "missione" può essere il ritiro anticipato dalla 500 Miglia, a complicarla può essere un rinvio o una sospensione della stessa a causa di maltempo o incidenti in gara. 

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