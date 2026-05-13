Giro d'Italia, tifoso invade la strada sotto la pioggia: Arrieta evita l’impatto in extremis

La quinta tappa del Giro d'Italia, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, è stata segnata sin dalle battute iniziali da una forte pioggia. A complicare le cose per i ciclisti è stato poi un "tifoso", che anziché godersi il passaggio della Corsa Rosa si è messo in mezzo alla strada per farsi riprendere dalle telecamere. Solo la prontezza di riflessi dello spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates), che se l'è trovato davanti all'improvviso mentre era in testa in solitaria, ha fatto sì che non ci fossero conseguenze.