Svolta BMW? Tra minivan elettrico e fuoristrada, il futuro sorprende

Entro il 2027 il marchio lancerà 40 nuovi modelli basati sulla piattaforma Neue Klasse. Nel piano potrebbe esserci spazio anche per segmenti finora ignorati

di Redazione Drive Up
20 Feb 2026 - 10:40
© Ufficio Stampa

Nei prossimi tre anni BMW rinnoverà profondamente la propria gamma con 40 tra nuovi modelli e aggiornamenti, tutti ispirati al linguaggio stilistico e alla tecnologia della Neue Klasse. Un’espansione così ampia lascia inevitabilmente spazio a scenari finora considerati marginali per il marchio bavarese. Due in particolare stanno attirando l’attenzione: l’ingresso nel segmento dei minivan di lusso – oggi in forte crescita in Cina – e lo sviluppo di un vero fuoristrada ad alte prestazioni, potenzialmente firmato M.
Un minivan Neue Klasse? Più possibile di quanto sembri
BMW oggi presidia il mondo delle monovolume solo con la Serie 2 Active Tourer, modello compatto e dall’avvenire incerto. Eppure in Cina il segmento dei minivan premium è in piena espansione, con concorrenti come Buick GL8, Zeekr 009, Volvo EM90, Denza D9 e le giapponesi Toyota Alphard e Lexus LM. La probabilità non è elevata nel breve termine, ma nemmeno trascurabile. BMW non ha mai nascosto l’attenzione verso il mercato cinese, e con 40 modelli in arrivo, uno spazio potrebbe aprirsi, soprattutto in Asia.
Un fuoristrada M 
Se il minivan fosse una novità culturale, il vero fuoristrada rappresenterebbe una rivoluzione tecnica. Il marchio sta sviluppando un modello interno noto come G74, destinato a competere con la Mercedes G, con debutto previsto attorno al 2029. Il responsabile di BMW M, Frank van Meel, non ha escluso l’ipotesi di una variante ad alte prestazioni. Una M off-road, elettrica o ibrida ad alte prestazioni, rappresenterebbe un territorio inesplorato ma coerente con l’evoluzione del mercato. Qui la probabilità appare più concreta rispetto al minivan. Il segmento dei fuoristrada premium è in crescita globale e piace sempre di più.

