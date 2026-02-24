Prototipi

Mazda ha costruito una MX-5 con motore V6

Il marchio giapponese avrebbe potuto cambiare la storia della sua sportiva

di Redazione Drive Up
24 Feb 2026 - 13:36
© Getty Images

© Getty Images

Sono passati 20 anni da quando Mazda provò a mettere un motore V6 sotto il cofano di una MX-5. Si trattò di un "esperimento" che arrivò più vicino di quanto pensiamo alla produzione in serie: furono soltanto due gli ostacoli che impedirono agli ingegneri di proseguire con il progetto. La storia della Miata era sul punto di cambiare strada per sempre.
Poca potenza
Uno dei "rimproveri" più di frequente mossi alla piccola giapponese, è la mancanza di potenza. Due decenni fa, la soluzione a cui i tecnici di Mazda pensarono fu di utilizzare un motore molto più potente. Christian Schultze - Direttore di Ricerca e Sviluppo in Mazda Europa - ha dichiarato durante un'intervista che "alcuni dei nostri ingegneri, nel tempo libero, provarono a mettere dentro la MX-5 un 2.5 litri V6. Tecnicamente il progetto era percorribile". Eppure non tutto proseguì nel migliore dei modi.
Non ci stava
Continuando con l'intervista, Schultze ammette che uno dei problemi erano le dimensioni del motore: "non ci stava dentro il cofano in altezza, il risultato non era per nulla appagante", ha dichiarato. Il secondo dettaglio ad aver reso la nascita di una MX-5 V6, è il bilanciamento dei pesi. Un propulsore di questa cilindrata pesa - ovviamente - di più e ciò avrebbe richiesto una reingegnerizzazione completa della dinamica di guida. Mazda ritenne inutile ripensare l'auto da 0 per un nuovo motore. Siamo contenti lo stesso.

