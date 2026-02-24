Sogliano: "Momento drammatico per il Verona, ma esigo rispetto"

Tuttavia, il DS ha voluto tracciare una linea invalicabile di fronte a quelle che ha definito "letture assurde e vergognose" apparse recentemente: "Sentir parlare di mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti del Verona, persone che cercano ogni giorno di fare il massimo, non mi sta bene. È un atteggiamento sleale che colpisce chi lavora dietro le quinte". Sogliano ha quindi rivendicato con orgoglio il proprio percorso in riva all'Adige, giunto ormai al settimo campionato: "In sei anni su sette abbiamo ottenuto il massimo, stabilendo anche dei record. Quest'anno le cose non stanno andando bene, forse la salvezza è davvero impossibile da raggiungere, ma non permetto a nessuno di mettere in dubbio l'impegno".