Inter, per passare serve lo spirito di quella notte magica del 1990

La partita lasciò uno strascico pesante. Ad Appiano Gentile, in occasione del primo allenamento successivo alla disfatta, ci un acceso confronto (per usare un eufemismo), soprattutto tra i tedeschi (Matthaeus, Brehme e Klinsmann) che avevano da poco vinto il Mondiale e i veterani italiani. Uno di quei confronti nel chiuso dello spogliatoio che da sempre esistono nelle squadre piccole e grandi. Serviva una reazione forte. La sera della partita di ritorno, 7 novembre 1990, San Siro era traboccante di gente. C’era un’aria insolita intorno a quella partita, c’era la percezione che poteva succedere qualcosa di importante. E storia fu. L’Inter disputò novanta minuti a un’intensità che non si era mai vista, macinò gioco e chilometri senza curarsi della potenza atletica che si trovava di fronte. Primo tempo chiuso 1-0 con gol di Jurgen Klinsmann, nel secondo tempo il raddoppio di uno scatenato Nicola Berti. Poi l’apoteosi con il 3-0 di Alessandro Bianchi, un giocatore straordinario che però segnava pochissimo e quella sera mise il punto esclamativo alla rimonta. Subito dopo il fischio finale, fradicio di sudore quanto ebbro di felicità, Lothar Matthaeus nel suo pittoresco italdeutsch dettò la sua frase storica: “Grande casino per grande vittoria”. Alla fine della stagione, l’Inter avrebbe vinto la sua prima Coppa Uefa battendo la Roma in una finale che all’epoca era ancora prevista sulla doppia partita.