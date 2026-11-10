Mazda 6e: la berlina elettrica è meglio del SUV

Mazda è il marchio automobilistico che forse meglio rappresenta l'essenza giapponese: ancorato alle sue certezze, vicino alla tradizione eppure capace d'innovare e di imporsi sul mercato. Difficile trovare un momento della sua storia dove abbia ceduto al fascino dell'omologazione. I suoi modelli si sono sempre distinti per design, tecnica o prestazioni. Anche nella nuova era elettrica.

Berlina elettrica

Fare una berlina elettrica è di per sé una scelta piuttosto dirompente. Considerando che le auto a batteria non stanno incontrando le aspettative di chi le produce, allontanarsi dalla moda dei SUV può essere rischioso. Per Mazda, abituata a fare di testa sua, la decisione non è stata difficile da prendere e, dopo la CX-6e, è arrivato il turno della 6e. Ammiraglia a zero emissioni che sostituisce la storica "6", ormai non più commercializzata nella sua versione benzina e diesel.

Va bene e fa tanta strada

Il progetto non è stato integralmente sviluppato in Giappone: la base tecnica è il risultato della Joint Venture con la cinese Changan. Informazione che non pregiudica la buona riuscita di un modello che è bello da vedere e da guidare. Le linee sono molto riconoscibili, equilibrate per un'immagine nel complesso bilanciata e senza troppi dettagli che l'avrebbero altrimenti appesantita. La batteria da 78 kWh promette un'autonomia superiore ai 500 km e si ricarica in fretta: 200 kW in corrente continua. La guida è brillante e piacevole ma i sistemi di assistenza alla guida sono un po' troppo invasivi (e peccato per l'assenza dei tasti fisici...). Prezzi da 43.650 euro.