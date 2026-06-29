La prossima Mazda MX-5 potrebbe essere l'ultima a benzina

Manca ancora qualche anno all'arrivo della quinta generazione della MX-5. La roadster sportiva di Mazda è un'icona senza tempo, amata da tutti gli appassionati di guida per una ricetta di leggerezza, guidabilità e divertimento sempre efficace. Eppure, quest'insieme di successo potrebbe perdere uno dei suoi elementi fondamentali: il motore a combustione.

Niente combustione

Ebbene, persino la più famosa (e accessibile) delle automobili sportive, potrebbe presto cedere alle richieste di decarbonizzazione. L'indiscrezione arriva direttamente al CEO di Mazda Australia, Vinesh Bhindi, alla rivista Car Expert: "Uno dei manager che ci ha fatto visita nei mesi passati, ha confermato che ce ne sarà un'altra (di Mx-5, ndr.). Tra gli indizi, anche la possibilità che sia l'ultima con un motore a combustione interna". La prospettiva di una Miata elettrica, non è di certo particolarmente attraente.

Più potente

La prossima generazione - che sarà contraddistinta dalla sigla "NE" - sarà equipaggiata con il motore 2.5 litri della serie Skyactiv-Z. Sarà aspirata, a trazione posteriore e con il cambio manuale a sei rapporti. Insomma: propulsore che cresce di cilindrata ma che non comporterà un aumento della massa complessiva. L'obiettivo è quello di contenere il peso al di sotto dei mille chilogrammi. Ci sarà comunque da attendere, considerando che il suo arrivo sul mercato è previsto non prima del 2028. Vale la pena aspettarla.