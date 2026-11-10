Sinner torna a parlare: "Faccio di tutto per tornare il prima possibile. Obiettivo Australian Open, ma..."

Sul palco sale anche l'ex coach di Jannik, Darren Cahill: "Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello. Tra noi due il rapporto è nato nel 2022 - aggiunge - Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia. Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato. Se gli diciamo di correre 10 km, lui ne fa 11. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore".