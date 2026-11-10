Sinner torna a parlare: "Faccio di tutto per tornare il prima possibile. Obiettivo Australian Open, ma..."
Dopo aver annunciato la separazione da Cahill, il numero due del mondo incontra la stampa a un evento commerciale organizzato a Milano da Allianz: "Siamo tutti felici per Kimi Antonelli, un giorno mi vedrete su una macchina che corre…"
Quattro mesi dopo la finale di Wimbledon, Jannik Sinner torna a parlare in conferenza stampa in occasione di "Be like Sinner", un evento commerciale organizzato a Milano da Allianz durante il quale ci sarà spazio anche per le domande dei giornalisti presenti all'Auditorium Torre Allianz. Il 2027 del numero due del mondo sembrava finito, ma di recente con un post Sinner ha fatto intendere che dovrebbe tornare in campo nel Six Kings Slam, la ricchissima esibizione di Riad in programma dal 27 al 30 dicembre. La certezza è che dopo 5 anni di successi è arrivata la separazione da Darren Cahill (presente con lui in conferenza). Al suo posto arriva Magnus Norman.
La conferenza
"Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere sul campo prima possibile - le prime parole dell'altoatesino - Ho un team importante con me. Stiamo seguendo tutti i protocolli per tornare in campo prima possibile".
"Ho una grande passione per il motorsport. Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi Antonelli. Ognuno di noi è diverso, ora è facile parlare di Kimi, ma anche lui ha passato momenti difficili. È un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte, e lui ha lavorato tantissimo".
Sul suo team: "La mia squadra mi conosce meglio dei miei genitori, i miei li vedo veramente poco. Loro mi capiscono anche con uno sguardo al mattino: sono sotto controllo 24 ore su 24. Senza di loro non riuscirei mai ad avere il successo che ho avuto in passato e, spero, anche in futuro".
Sul palco sale anche l'ex coach di Jannik, Darren Cahill: "Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello. Tra noi due il rapporto è nato nel 2022 - aggiunge - Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia. Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato. Se gli diciamo di correre 10 km, lui ne fa 11. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore".
Iniziano le domande dei giornalisti
Che pressione hai avuto in questi 6 mesi? Hai provato ad accelerare? "Non sono stati mesi semplici perché mi manca la competizione, mi manca di andare in campo e dare il 100% - spiega Sinner - Mi manca giocare a tennis. In questo momento, però, è importantissimo prendermi cura del mio corpo perché voglio giocare ancora 10/15 anni. Quest’anno è stato un anno molto interessante, molto bello. Vincere Wimbledon è bellissimo, ma vincere Roma davanti al pubblico italiano è stato fantastico. Ho i migliori medici al mondo al mio fianco e sto seguendo il programma che mi hanno dato. Lo devo accettare per tornare più forte di prima".
Quali erano i programmi? "All’inizio avevamo in mente un obiettivo impossibile di rientro, quindi abbiamo preso un'altra via. Sono un tennista, non sono un dottore, quindi l’unica opzione è fidarmi. Ho fatto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine e stiamo seguendo questa strada. Penso solo a ritornare in campo: lavoro tutti i giorni in palestra, cercando di fare il meglio per me. Il successo non mi ha mai cambiato, sono sempre lo stesso. La normalità è il valore più importante, quello che mi lega con le persone. Vivo in un mondo dove c’è tanta tensione, ma fa parte del gioco".
Per te è il secondo importante cambio tecnico della carriera: "Norman è una persona molto simile a Darren, per tanti anni ha lavorato con Wawrinka e ha vissuto tante cose. Lui accetta il modo in cui stiamo già lavorando, questo per me è importante per non cambiare nuovamente tutto. Devo aggiungere l'1% ogni anno per migliorare come giocatore. La parte che mi mancherà di Darren è quella personale. Ci siamo conosciuti e ci siamo trovati subito bene, è diventato un secondo papà, nei momenti difficili chiamavo sempre lui. Rimarrà per sempre nei miei contatti, so che ci sarà per me".
Cosa fai in questo periodo di stop? "Questo è un periodo difficile perché sono a casa e gioco al simulatore tutto il giorno. Poi vado in palestra, poi mi rimetto sul simulatore. Ho sempre detto che in futuro mi vedrete in una macchina che corre (ride, ndr). È la prima volta che non ho il controllo: una cosa strana, una sensazione che non mi piace. Passo più tempo con la mia famiglia e i miei amici".
Cobolli alle Atp Finals? "Era importantissimo avere un italiano a Torino. Lui ha vissuto una stagione incredibile con la finale al Roland Garros e tanti risultati importanti. Sono felice per lui perché è un bravo ragazzo, con un team professionale alle spalle. Merita questo successo. Per l'Italia è un evento importante ed è importante avere un italiano, insieme a Simone e Andrea nel doppio".
Zverev n. 1 al mondo? "Ha meritato di vincere due Slam, diventare n. 1 al mondo è il sogno più grande per un tennista. Alcaraz è tornato dopo un infortunio importante e agli US Open e si vedeva che gli mancava un po’ di forma. Non ho visto molto perché volevo esserci io a giocare".
Il rientro? "L’obiettivo è andare in Australia, spero di andarci e fare magari qualche torneo prima. In questo momento devo rispettare i protocolli senza anticipare i tempi. Mi sto fidando tanto, lavoro verso quell'obiettivo".
"Quando ho ufficializzato la conclusione della stagione mi hanno scritto subito Berrettini e Draper. Anche Jack sta passando un periodo difficile, mi capisce bene. Alcaraz mi aveva scritto, come io scrivo a lui. Mi ha fatto piacere - ha svelato poi Jannik, che si definisce uno che crede nel destino - Sono sempre stato fatalista: è andata come è andata. Siamo nella situazione in cui stiamo cercando la via di uscita. Sono sicuro che vedrò il tennis in un altro modo, in questo momento sto apprezzando cosa sono riuscito a fare e ho ancora più voglia di vincere. Alzare un trofeo è la cosa più bella. Non ho mai visto il tennis come un lavoro e continuerò a farlo, e forse me lo godrò un po' di più".
Passione velocità: "Il motorsport è l'unico sport che guardo e mi emoziona. Guardo il calcio, il tennis e il basket, ma non mi danno emozione. Quando vedo le gare di MotoGP e Formula 1 mi dà carica, mi dà qualcosa. Quello che ha fatto Kimi sembra normale ma non lo è. Ha lavorato tanto, ha imparato tanto e lo ha fatto rapidamente come solo un fenomeno può fare. Mi emoziona molto. Conosco un po' sia lui che il papà, sono persone normali. Non è uno che si fa vedere, è tranquillissimo. Trasmette la parte normale di un ragazzo di 20 anni e questo è quello che ci collega più di tutto il resto".