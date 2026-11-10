Tennis, Cahill: "Con Sinner nessun rimpianto, è stato percorso incredibile"

"Quando l'ho conosciuto avrei firmato nel vedere quello che abbiamo ottenuto, non ci sono rimpianti. È stato un percorso, un viaggio incredibile e i momenti difficili ci hanno reso più forti. Ne sono molto orgoglioso", ha detto ancora Cahill che infine sulla scelta di Magnus Norman come nuovo allenatore, ha affermato: "Ho grande rispetto per Magnus, non ho fatto parte di questa scelta ma è ok", ha concluso.