Tennis, Cahill: "Con Sinner nessun rimpianto, è stato percorso incredibile"

"Ogni campione è diverso, ma la qualità che ho visto in lui in questi 5 anni è la curiosità nel voler sempre migliorare. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona, usa queste informazioni per diventare un atleta e una persona migliore". Lo ha detto Darren Cahill, allenatore uscente di Jannik Sinner, in occasione dell'evento 'Be Like Sinner' organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico lo stesso Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, e Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia.
"Di un campione così devi guadagnarti la fiducia e la confidenza. Lui si è sempre impegnato tanto e ha sempre creduto nel team. È lui che fa il 99% del lavoro, lui che decide cosa fare in campo, ma allenatori, fisioterapisti e manager fanno un 1% finale incredibilmente importante per fare la differenza tra un buon tennista e un grande tennista", ha aggiunto.
"Quando l'ho conosciuto avrei firmato nel vedere quello che abbiamo ottenuto, non ci sono rimpianti. È stato un percorso, un viaggio incredibile e i momenti difficili ci hanno reso più forti. Ne sono molto orgoglioso", ha detto ancora Cahill che infine sulla scelta di Magnus Norman come nuovo allenatore, ha affermato: "Ho grande rispetto per Magnus, non ho fatto parte di questa scelta ma è ok", ha concluso.