Indiscrezioni

Maserati pensa a un ritorno della Levante

Il marchio di Modena potrebbe riproporre il SUV di lusso assieme a una nuova generazione della berlina Quattroporte

di Redazione Drive Up
10 Nov 2026 - 11:19
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© Ufficio Stampa

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Un futuro ancora avvolto dal mistero, incerto, quello che attende Maserati. Il marchio di automobili sportive si ritrova sospeso tra la volontà di mantenere una tradizione e la necessità di far quadrare i conti. Un equilibrio non facile da trovare ma che passa da modelli che sappiano parlare a un pubblico il più ampio possibile.
Un grande ritorno
Secondo alcune indiscrezioni, il 10 dicembre il Tridente di Modena potrebbe presentare due nuove concept car che anticiperebbero le nuove generazioni di Levante e Quattroporte. Secondo quanto emerso, lo svelamento potrebbe essere organizzato a Modena, casa di Maserati, e mostrerebbe la visione e la direzione futura per i prossimi anni. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma i vertici di Stellantis hanno effettivamente dichiarato di voler dare una nuova possibilità in viale Ciro Menotti.
Un SUV di lusso
L'attuale gamma prodotto è limitata a Grecale, McPura, GranTurismo e GranCabrio. Un'offerta che copre alcuni dei segmenti "vitali" per un marchio sportivo e di lusso, ma che non presidia altri tra i più redditizi. Essere presenti nel mercato dei SUV di lusso significa competere con Porsche, Mercedes, Audi e altri grandi nomi. Il difficile è riuscire, però, a imporsi, soprattutto se si vuole proporre qualcosa che non è più di moda come una berlina di rappresentanza. Se la Quattroporte tornerà davvero, dovrà sorprendere.

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