BYD snobba Maserati: "L'auto più veloce al mondo è nostra"

BYD è il marchio di automobili cinese più mediatico del momento. I suoi successi sul mercato europeo fanno il paio con la volontà di diventare un riferimento per quanto riguarda tecnologia e prestazioni. Ci stanno provando in ogni modo, tra proclami e risultati effettivi, come nel caso del nuovo record di velocità: oltre 500 km/h conquistati con la Yangwang U9 Xtreme.

Hypercar

Una hypercar con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) da ben 3.019 CV di potenza. L'architettura elettrica sui è costruita è a 1.200 V e le sospensioni attive DiSus-X possono addirittura inclinare la carrozzeria dell'auto verso l'interno. Il primato non è stato registrato su di un circuito ma ad Abu Dhabi, dove la Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, arteria tra le principali della città emiratina, è stata chiusa per 10 km al traffico veicolare. Un'occasione di visibilità mondiale che ha dato modo a Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, di rilasciare qualche dichiarazione sul futuro del marchio cinese.

Sono più veloci loro

Avvicinata dal Corriere del Ticino, la manager ha rilasciato una dichiarazione riguardo il discusso interesse per Maserati: "Forse qualche anno fa eravamo più interessati. Ma oggi stiamo già costruendo il nostro percorso e siamo sulla strada giusta. D'altronde a oggi la macchina più veloce al mondo è la nostra... Ed è per questo che abbiamo lanciato Yangwang con successo e qui, per strada, si vedono già molte delle nostre automobili". Una sentenza che mette definitivamente a tacere le voci su di una possibile acquisizione: il futuro di Maserati non sarà con BYD.