Dichiarazioni

BYD snobba Maserati: "L'auto più veloce al mondo è nostra"

L'interesse verso il marchio italiano sembra ormai definitivamente tramontato

di Redazione Drive Up
09 Nov 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

BYD è il marchio di automobili cinese più mediatico del momento. I suoi successi sul mercato europeo fanno il paio con la volontà di diventare un riferimento per quanto riguarda tecnologia e prestazioni. Ci stanno provando in ogni modo, tra proclami e risultati effettivi, come nel caso del nuovo record di velocità: oltre 500 km/h conquistati con la Yangwang U9 Xtreme.
Hypercar
Una hypercar con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) da ben 3.019 CV di potenza. L'architettura elettrica sui è costruita è a 1.200 V e le sospensioni attive DiSus-X possono addirittura inclinare la carrozzeria dell'auto verso l'interno. Il primato non è stato registrato su di un circuito ma ad Abu Dhabi, dove la Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, arteria tra le principali della città emiratina, è stata chiusa per 10 km al traffico veicolare. Un'occasione di visibilità mondiale che ha dato modo a Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, di rilasciare qualche dichiarazione sul futuro del marchio cinese.
Sono più veloci loro
Avvicinata dal Corriere del Ticino, la manager ha rilasciato una dichiarazione riguardo il discusso interesse per Maserati: "Forse qualche anno fa eravamo più interessati. Ma oggi stiamo già costruendo il nostro percorso e siamo sulla strada giusta. D'altronde a oggi la macchina più veloce al mondo è la nostra... Ed è per questo che abbiamo lanciato Yangwang con successo e qui, per strada, si vedono già molte delle nostre automobili". Una sentenza che mette definitivamente a tacere le voci su di una possibile acquisizione: il futuro di Maserati non sarà con BYD.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
maserati
auto piu veloce del mondo
auto cinesi
auto elettriche

Ultimi video

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

05:00
Mercedes-AMG LMGT3

Mercedes-AMG LMGT3

03:23
BMW i3

BMW i3

27:14
Puntata del 7 novembre #DriveUp

Puntata del 7 novembre #DriveUp

01:58
Kimi, dal casco di Senna al british humour

Kimi, dal casco di Senna al british humour

01:58
EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

01:45
Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

01:59
Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

02:19
EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

02:14
BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

02:44
Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

03:01
Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

02:31
Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

01:35
L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

15:10
La puntata del 5 novembre #DriveUp

La puntata del 5 novembre #DriveUp

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

I più visti di Drive Up

Nessuno compra più auto in Cina

Una Pagani Utopia in panne a Vicenza

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

Range Rover "a domicilio" per la moglie di Ronaldo

La Fiat Topolino che costa 30 mila euro

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:15
Tesla rimborsa i clienti del Cybertruck
La moviola di Genoa-Milan: Marcandalli era da espellere?
10:14
La moviola di Genoa-Milan: Marcandalli era da espellere?
Cobolli è a Torino
10:14
Cobolli è a Torino
10:09
Rally della Lanterna, annullata l'edizione del 2027
10:06
Superbike, il team Pata Go Eleven ingaggia Arenas per il 2027