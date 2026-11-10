Il retroscena di Michele Serena: "Il 5 maggio? Dovevo giocare io e non Gresko"

Ricordate Michele Serena? La Serie A era la Premier di oggi, era l’Italia delle “sette sorelle”, dei grandi campioni nelle medio-piccole e delle lacrime di Ronaldo il 5 maggio. Proprio di quel giorno è tornato a parlare (a fatica) sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’ex difensore tra le altre di Juve, Sampdoria e Inter: “Parliamo di tutto tranne che del 5 maggio, fa ancora troppo male. Non ci riesco, è una ferita aperta – ha detto prima di svelare un retroscena clamoroso - Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister (Cuper, ndr) cambiò idea all’ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male”.