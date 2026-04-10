Collaborazioni

Mahmood è il volto della nuova Cupra Raval

L'artista italiano è stato scelto per il lancio della compatta elettrica

di Redazione Drive Up
10 Apr 2026 - 14:22
© Ufficio Stampa

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Mahmood e Cupra siglano un sodalizio artistico per il lancio della nuovissima Raval. L'artista italiano - che si distingue per una proposta pop e con testi di denuncia sociale - è stato scelto dal marchio spagnolo per il suo stile modaiolo ma audace. In piena comunità d'intenti con la compatta urbana di nuova generazione: innovativa, spavalda e fuori dagli schemi.

Mahmood e Cupra insieme per il lancio della Raval

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Debutto con stile
Il lancio di Raval è stato l'occasione per riaffermare la volontà di parlare e rivolgersi a un pubblico giovane. D'altronde Cupra è già il marchio automobilistico con l'età media più bassa d'Italia. La città scelta è Milano: metropoli cosmopolita e dalla costante tensione verso l'arte, il design e la moda. Elementi comuni al marchio spagnolo che ha individuato altre cinque città europee (e altrettanti artisti) per presentare una vettura su cui punta molto. All'Alcatraz - notissimo locale della Città - Mahmood si è esibito davanti a un pubblico appassionato, tra cui tanti giovani.
Nuova generazione
Progettata e costruita alle porte di Barcellona, Cupra Raval è una vera rivoluzione per la sua categoria. L’intento è chiaro: unire il dinamismo urbano, con una dinamica di guida ad alte prestazioni. Design d’impatto (la silhouette si ispira addirittura alle linee di un casco), stile audace, con linee dinamiche e ben definite, con dettagli che si fanno certamente notare. Ampia la gamma di motorizzazioni disponibili: al vertice la versione da 226 CV e con un’autonomia che può arrivare fino a 450 Km.

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