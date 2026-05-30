Bezzecchi: "Mezzo giro ad occhi chiusi... grazie Alex!" Martin: "Proverò a giocare le mie carte"

MARCO BEZZECCHI
"Credo di aver fatto mezzo giro ad occhi chiusi, le due Arrabbiate di sicuro! Bellissimo, la giornata è partita bene. Ce la godiamo ma dobbiamo continuare a lavorare. Il ritmo è buono ma... non basta mai. Dobbiamo ancora capire bene l'usura della gomma, noi con quella davanti soffriamo. Fino ad ora abbiamo lavorato bene. Ringrazio tutti i tifosi venuti qui, bello vederli così numerosi già al sabato. Il casco dedicato a Zanardi? Credo sia stata una bella idea. Ringrazio la famiglia di Alex che mi ha dato il permesso di utilizzarne la grafica. È stato una persona incredibile nello sport come nella vita. Grazie Alex!"
RAUL FERNANDEZ
"Sono veramente contento, nessuno di noi in Aprilia pensava di andare così bene in qualifica. Abbiamo fatto un gran lavoro. Ieri siamo stati sfortunati con la bandiera rossa, oggi però abbiamo messo tutto insieme. Mi sento pronto per la Sprint, possiamo far divertire la gente qui al Mugello. Onestamente però credo che siamo messi meglio per il Gran Premio, perché preferisco la mescola media: mi dà più fiducia".
JORGE MARTIN
"Questa qualifica me la sono proprio goduta. Avevo qualcosa in più ma non sono riuscito a metterla in pista. Il passo è buono, il feeling è in continuo miglioramento. Qui Marco è fortissimo, devo provare a stargli vicino e poi giocare le mie carte. In ogni caso darò il massimo".