Novità Cupra Raval: l'elettrica urbana con 450 km di autonomia

Progettata e costruita alle porte di Barcellona, Cupra Raval è una vera rivoluzione per la sua categoria. L’intento è chiaro: unire il dinamismo urbano, con una dinamica di guida ad alte prestazioni. Design d’impatto (la silhouette si ispira addirittura alle linee di un casco), stile audace, con linee dinamiche e ben definite, con dettagli che si fanno certamente notare: dai fari Matrix LED, alle maniglie a scomparsa con illuminazione integrata, fino al logo Cupra illuminato. Numerose le opzioni di personalizzazione degli esterni, a partire dai cerchi che possono arrivare fino a 19” (cinque i modelli per questa misura). Ampia la gamma di motorizzazioni disponibili: la versione top di gamma è la VZ da 226 CV (con sistema di sospensioni a controllo dinamico dell’assetto, con setting più rigido del 5%) e due versioni da 211 CV, tutte con batteria da 52 kWh e con un’autonomia che può arrivare fino a 450 Km (secondo il ciclo misto di omologazione WLTP). I prezzi partono da 29.950 euro