Poster

Ma quanto erano belle le pubblicità anni '80 di Volvo?

Il marchio svedese ha realizzato campagne pubblicitarie dedicate alla proverbiale sicurezza delle sue automobili, alla resistenza e all'affidabilità. Non mancano richiami emotivi e altri riferimenti senza prendersi troppo sul serio

di Tommaso Marcoli
05 Dic 2025 - 10:06
© Foto da web

© Foto da web

Gli anni '80 hanno interpretato al meglio l'essenza pubblicitaria. Dobbiamo a queste decennio alcune delle immagini e degli slogan meglio riusciti nella storia di questa disciplina. Sarà per un periodo di grande fermento creativo, sarà per una stagione di poco riguardo per la morale, ma anche le aziende automobilistiche hanno avuto un ruolo importante. Volvo è tra coloro che hanno usato al meglio gli stereotipi su se stessa per costruire una reputazione specifica tra i consumatori. Con risultati indimenticabili.

Le più belle pubblicità anni '80 di Volvo

1 di 11
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Sicurezza e affidabilità
Volvo è il marchio automobilistico della sicurezza. D'altronde si deve a lei l'invenzione della cintura di sicurezza a tre punti nel 1958, il cui brevetto fu poi concesso in uso gratuito a tutte le case automobilistiche del mondo. Proverbiale la resistenza e l'affidabilità delle sue automobili, testate presso alcuni dei climi più severi e aspri del mondo. Stiamo pur sempre parlando di un marchio svedese: neve e ghiaccio lì sono comuni per molti mesi l'anno.
Familiare
Forse nessuno come lei ha saputo rendere una star della pubblicità la station wagon. La Volvo per antonomasia era lunga, squadrata e con linee semplici: l'auto perfetta per una famiglia ma anche il veicolo con cui il professore di matematica arrivava a scuola (e in quanti film si è presentato a bordo di una 240!). Giocare su questi cliché ha permesso al marchio svedese, senza prendersi troppo sul serio, di creare campagne efficaci nel restituire un'idea di robustezza e usabilità. Consapevolezze che resistono ancora oggi e che ne fanno uno degli elementi distintivi di Volvo.

