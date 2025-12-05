Ma quanto erano belle le pubblicità anni '80 di Volvo?

Sicurezza e affidabilità

Volvo è il marchio automobilistico della sicurezza. D'altronde si deve a lei l'invenzione della cintura di sicurezza a tre punti nel 1958, il cui brevetto fu poi concesso in uso gratuito a tutte le case automobilistiche del mondo. Proverbiale la resistenza e l'affidabilità delle sue automobili, testate presso alcuni dei climi più severi e aspri del mondo. Stiamo pur sempre parlando di un marchio svedese: neve e ghiaccio lì sono comuni per molti mesi l'anno.

Familiare

Forse nessuno come lei ha saputo rendere una star della pubblicità la station wagon. La Volvo per antonomasia era lunga, squadrata e con linee semplici: l'auto perfetta per una famiglia ma anche il veicolo con cui il professore di matematica arrivava a scuola (e in quanti film si è presentato a bordo di una 240!). Giocare su questi cliché ha permesso al marchio svedese, senza prendersi troppo sul serio, di creare campagne efficaci nel restituire un'idea di robustezza e usabilità. Consapevolezze che resistono ancora oggi e che ne fanno uno degli elementi distintivi di Volvo.