Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Il passeggino di AMG che costa più di un iPhone 17 Pro

In collaborazione con Hartan, la Casa di Stoccarda presenta quattro modelli che promettono di trasformare le passeggiate al parco in una sfilata su ruote

di Redazione Drive Up
02 Dic 2025 - 16:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se l’idea che un costruttore d’auto venda passeggini vi sembra surreale, è solo perché non li avete mai visti firmati Mercedes AMG. Il marchio tedesco, in partnership con lo specialista Hartan, ha presentato una gamma composta da quattro modelli: Performance, Avantgarde, All-Terrain e Mercedes-AMG GT2. No, l’ultimo non va in pista, ma è il più compatto del gruppo, pensato per entrare senza liti nel bagagliaio.

Questo passeggino di Mercedes AMG costa più di un iPhone

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Uno per ogni gusto
Il Performance punta tutto su comfort e sicurezza, con cinture a sgancio rapido e navicella regolabile. L’Avantgarde aggiunge una maniglia telescopica per adattarsi a genitori di ogni statura, mentre l’All-Terrain si rivolge a chi non si accontenta dei marciapiedi cittadini: pneumatici più generosi e freno a mano per affrontare sterrati e vialetti con stile. Il vero pezzo da collezione è però l’AMG GT2 con ruote ispirate al mondo racing, cuciture a contrasto color cognac e logo AMG ricamato.
Esclusivi
Tutti i modelli condividono sospensioni regolabili e accessori dedicati come la borsa “Bag2Go” agganciabile al manubrio. Per i più esigenti ci sono perfino i guanti coordinati, perché anche spingere deve essere un’esperienza premium. Il prezzo? Si parte da circa 1.600 euro per arrivare a sfiorare i 2.000 euro. Vostro figlio sarà probabilmente il più elegante del quartiere.

mercedes
amg
iphone
passeggino
passeggino mercedes
passeggino amg
iphone 17 pro

Ultimi video

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

02:17
Gare da Film: Indianapolis

Gare da Film: Indianapolis

02:14
Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

01:51
Leapmotor B10

Leapmotor B10

03:28
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

03:31
BMW M2

BMW M2

02:53
I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

04:15
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

02:37
La prova della 500 Hybrid

La prova della 500 Hybrid

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

01:45
L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

02:33
Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

I cinquantini più iconici di sempre

Le auto più iconiche di Fast and Furious

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:45
Sarri e il rigore di San Siro: "L’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa, ho un suggerimento"
16:36
Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen
16:30
Matera, Paterino: "Circolo Schermistico è vitale, a lavoro per la sede"
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH
16:30
Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"
16:28
Polonara e la gratitudine verso la donatrice di midollo: "Se sono qui è grazie a lei"