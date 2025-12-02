Il passeggino di AMG che costa più di un iPhone 17 Pro

Uno per ogni gusto

Il Performance punta tutto su comfort e sicurezza, con cinture a sgancio rapido e navicella regolabile. L’Avantgarde aggiunge una maniglia telescopica per adattarsi a genitori di ogni statura, mentre l’All-Terrain si rivolge a chi non si accontenta dei marciapiedi cittadini: pneumatici più generosi e freno a mano per affrontare sterrati e vialetti con stile. Il vero pezzo da collezione è però l’AMG GT2 con ruote ispirate al mondo racing, cuciture a contrasto color cognac e logo AMG ricamato.

Esclusivi

Tutti i modelli condividono sospensioni regolabili e accessori dedicati come la borsa “Bag2Go” agganciabile al manubrio. Per i più esigenti ci sono perfino i guanti coordinati, perché anche spingere deve essere un’esperienza premium. Il prezzo? Si parte da circa 1.600 euro per arrivare a sfiorare i 2.000 euro. Vostro figlio sarà probabilmente il più elegante del quartiere.