Il passeggino di AMG che costa più di un iPhone 17 Pro

Questo passeggino di Mercedes AMG costa più di un iPhone
© Ufficio Stampa
In collaborazione con Hartan, la Casa di Stoccarda presenta quattro modelli che promettono di trasformare le passeggiate al parco in una sfilata su ruotedi Redazione Drive Up
Se l’idea che un costruttore d’auto venda passeggini vi sembra surreale, è solo perché non li avete mai visti firmati Mercedes AMG. Il marchio tedesco, in partnership con lo specialista Hartan, ha presentato una gamma composta da quattro modelli: Performance, Avantgarde, All-Terrain e Mercedes-AMG GT2. No, l’ultimo non va in pista, ma è il più compatto del gruppo, pensato per entrare senza liti nel bagagliaio.
Uno per ogni gusto
Il Performance punta tutto su comfort e sicurezza, con cinture a sgancio rapido e navicella regolabile. L’Avantgarde aggiunge una maniglia telescopica per adattarsi a genitori di ogni statura, mentre l’All-Terrain si rivolge a chi non si accontenta dei marciapiedi cittadini: pneumatici più generosi e freno a mano per affrontare sterrati e vialetti con stile. Il vero pezzo da collezione è però l’AMG GT2 con ruote ispirate al mondo racing, cuciture a contrasto color cognac e logo AMG ricamato.
Esclusivi
Tutti i modelli condividono sospensioni regolabili e accessori dedicati come la borsa “Bag2Go” agganciabile al manubrio. Per i più esigenti ci sono perfino i guanti coordinati, perché anche spingere deve essere un’esperienza premium. Il prezzo? Si parte da circa 1.600 euro per arrivare a sfiorare i 2.000 euro. Vostro figlio sarà probabilmente il più elegante del quartiere.