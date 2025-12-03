Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Edizioni speciali

Questo modello rende omaggio a una leggenda dell'automobilismo

La ErreErre Fuoriserie ForGiotto è una vettura realizzata per tributare il grande ingegnere e designer Giotto Bizzarrini

di Redazione Drive Up
03 Dic 2025 - 16:04
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Le leggende non muoiono mai. Questo è vero soprattutto per Giotto Bizzarrini: l'eredità del leggendario designer e ingegnere continua a sopravvivere nei suoi progetti più ambiziosi e riusciti. Da oggi, una nuova automobile tributerà la sua memoria e la sua visione tecnica. ErreErre Fuoriserie - l'Atelier torinese - ha realizzato la ForGiotto. Una vettura che Bizzarrini aveva immaginato, sognato ma che non è mai riuscito a realizzare. 

ErreErre ForGiotto: dedicata a una leggenda

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Costruita a mano
Ls carrozzeria in alluminio è interamente battuta a mano. I lattonieri sono come artisti che scolpiscono il marmo. La linea è sinuosa, pulita e tronca dietro, l'aerodinamica è un elemento che non è stato trascurato ma esaltato da queste forme così insolite per un'auto del 2025. L'abitacolo è d'altri tempi: volante in legno, strumentazione analogica e plancia in alluminio. Il bagagliaio è rivestito con listelli in legno. 
Motore V8
Sotto il cofano c'è un V8 Chevrolet “small block” 327 da 5.358 cc e più di 400 CV. Il cambio Borg-Warner a 4 marce e la velocità massima è di 250 km/h. Il peso dell'auto è di soli 1.200 kg. Un'automobile non per tutte le tasche. La costruzione artigianale, la qualità meccanica e la personlizzazione illimitata ne fanno un pezzo da collezione esclusivo. Il prezzo parte da 690 mila euro.

Ti potrebbe interessare

giotto
giotto bizzarrini
erreerre
erreerre fuoriserie

Ultimi video

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

00:58
Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

Formula E, da San Paolo parte la nuova stagione

01:21
Ford Transit

Ford Transit

01:08
Svelata la nuova Cupra Raval

Svelata la nuova Cupra Raval

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

02:17
Gare da Film: Indianapolis

Gare da Film: Indianapolis

02:14
Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

01:51
Leapmotor B10

Leapmotor B10

03:28
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

03:31
BMW M2

BMW M2

02:53
I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

04:15
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

02:37
La prova della 500 Hybrid

La prova della 500 Hybrid

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

L'Editoriale: Ferrari, uno dei pochi brand che non sente la crisi nel settore auto

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

I cinquantini più iconici di sempre

Finita l'era dei cinquantini per i giovani: il mercato si è ridotto del 96%

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:06
Rugby: Mondiali 2027, girone Italia con Sudafrica, Georgia e Romania
Lunedì 8 aprile
17:03
Lunedì 8 aprile
17:02
Ai quarti di Coppa Italia è Juve-Atalanta: la Dea cala il poker ed elimina il Genoa
16:59
La Dea raggiunge la Juve ai quarti di Coppa Italia
16:57
Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset