Questo modello rende omaggio a una leggenda dell'automobilismo

Costruita a mano

Ls carrozzeria in alluminio è interamente battuta a mano. I lattonieri sono come artisti che scolpiscono il marmo. La linea è sinuosa, pulita e tronca dietro, l'aerodinamica è un elemento che non è stato trascurato ma esaltato da queste forme così insolite per un'auto del 2025. L'abitacolo è d'altri tempi: volante in legno, strumentazione analogica e plancia in alluminio. Il bagagliaio è rivestito con listelli in legno.

Motore V8

Sotto il cofano c'è un V8 Chevrolet “small block” 327 da 5.358 cc e più di 400 CV. Il cambio Borg-Warner a 4 marce e la velocità massima è di 250 km/h. Il peso dell'auto è di soli 1.200 kg. Un'automobile non per tutte le tasche. La costruzione artigianale, la qualità meccanica e la personlizzazione illimitata ne fanno un pezzo da collezione esclusivo. Il prezzo parte da 690 mila euro.