Questo modello rende omaggio a una leggenda dell'automobilismo

ErreErre ForGiotto: dedicata a una leggenda
La ErreErre Fuoriserie ForGiotto è una vettura realizzata per tributare il grande ingegnere e designer Giotto Bizzarrinidi Redazione Drive Up
Le leggende non muoiono mai. Questo è vero soprattutto per Giotto Bizzarrini: l'eredità del leggendario designer e ingegnere continua a sopravvivere nei suoi progetti più ambiziosi e riusciti. Da oggi, una nuova automobile tributerà la sua memoria e la sua visione tecnica. ErreErre Fuoriserie - l'Atelier torinese - ha realizzato la ForGiotto. Una vettura che Bizzarrini aveva immaginato, sognato ma che non è mai riuscito a realizzare.
Costruita a mano
Ls carrozzeria in alluminio è interamente battuta a mano. I lattonieri sono come artisti che scolpiscono il marmo. La linea è sinuosa, pulita e tronca dietro, l'aerodinamica è un elemento che non è stato trascurato ma esaltato da queste forme così insolite per un'auto del 2025. L'abitacolo è d'altri tempi: volante in legno, strumentazione analogica e plancia in alluminio. Il bagagliaio è rivestito con listelli in legno.
Motore V8
Sotto il cofano c'è un V8 Chevrolet “small block” 327 da 5.358 cc e più di 400 CV. Il cambio Borg-Warner a 4 marce e la velocità massima è di 250 km/h. Il peso dell'auto è di soli 1.200 kg. Un'automobile non per tutte le tasche. La costruzione artigianale, la qualità meccanica e la personlizzazione illimitata ne fanno un pezzo da collezione esclusivo. Il prezzo parte da 690 mila euro.