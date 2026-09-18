Lepas L8: grande, grosso e ibrido plug-in

SUV grande e grosso

Per presentarsi al suo meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni: L8. Esso rappresenta un po' la sintesi dell'offerta Lepas che si sviluppa attorno a tre "pilastri": SUV, elettrificazione e tecnologia. Si tratta di un gigante da quasi 4,70 metri di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in: oltre 90 km di autonomia a zero emissioni per un totale superiore ai 1.000 km senza rifornimento. Il design s'ispira alla natura e alla miglior tradizione europea: la grossa griglia all'anteriore è un richiamo evidente.

Va bene e costa poco

Dentro la Lepas L8 è esattamente come ce la aspetteremmo: grande schermo al centro a cui si delega tutto sacrificando l'ergonomia. Una tendenza in verità lanciata in Europa a cui i cinesi non hanno fatto fatica ad adeguarsi. Per quanto riguarda la guida, niente che la faccia emergere: sterzo leggero, sospensioni comode, sedili avvolgenti e un'erogazione piuttosto progressiva nonostante i 279 CV di potenza massima. L'asso nella manica resta ovviamente il prezzo: 41.700 euro.