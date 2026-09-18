Lutto nel basket, morto a 43 anni l'ex Knicks Sweetney

18 Set 2026 - 10:18
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Sweetney © Getty Images

Sweetney © Getty Images

Lutto nel mondo del basket Nba. Mike Sweetney, stella di Georgetown, selezionato dai Knicks con la nona scelta assoluta nel Draft del 2003, è morto all'età di 43 anni. La notizia è stata annunciata dalla moglie, India, in un post su Facebook. "Con il cuore colmo di dolore, annunciamo con profondo lutto la scomparsa del nostro amato Michael", ha scritto India. "I suoi figli erano la luce dei suoi occhi e lui si impegnava ogni giorno per dare loro la vita migliore possibile. È stato il mio migliore amico per 30 anni e mio marito per quasi 20. Non so cosa faremo, né io né noi, senza di lui". Non è stata resa nota la causa del decesso. Sweetney ha lottato con problemi di peso per tutta la sua carriera NBA. Ha giocato due stagioni con i Knicks e ha mostrato miglioramenti nel secondo anno, con una media di 8,4 punti e 5,4 rimbalzi a partita. Durante la pausa estiva, fu ceduto ai Bulls nello scambio che portò Eddy Curry e Antonio Davis a New York. Dopo due stagioni a Chicago, Sweetney ha continuato la sua carriera cestistica all'estero. Originario di Washington, ha giocato in Cina, a Porto Rico e in Sud America prima di ritirarsi nel 2017. India ha recentemente avviato una raccolta fondi su GoFundMe con un obiettivo di 10.000 dollari. "Era il miglior figlio, fratello, membro della famiglia, amico, padre e marito che chiuque potesse desiderare", ha scritto India. "Apprezziamo ogni chiamata e messaggio di affetto e sostegno. Vi chiediamo solo di darci un po' di tempo prima di contattarci, perché è stato davvero travolgente. Grazie e che Dio vi benedica."

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