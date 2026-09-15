Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli

La ormai celebre Dj coreana Peggy Gou ha avuto l'occasione di sedersi in auto con Kimi Antonelli. Non una cosa da poco, considerando che il pilota italiano è attualmente al vertice della classifica mondiale ed è il più osservato e chiacchierato del mondo. E se pensate che si sia trattato di un semplice giro del circuito, vi sbagliate: AKA ci ha dato di gas.