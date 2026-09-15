Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli
La celebre Dj coreana è salita a bordo di una Mercedes AMG per un hot lap durante il GP di Monzadi Redazione Drive Up
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La ormai celebre Dj coreana Peggy Gou ha avuto l'occasione di sedersi in auto con Kimi Antonelli. Non una cosa da poco, considerando che il pilota italiano è attualmente al vertice della classifica mondiale ed è il più osservato e chiacchierato del mondo. E se pensate che si sia trattato di un semplice giro del circuito, vi sbagliate: AKA ci ha dato di gas.
Hot lap
Tecnicamente si tratta di un hot lap: sessioni che le scuderie utilizzano per portare in pista clienti particolarmente importanti o personaggi noti. Peggy Gou è una musicista coreana tra le più famose nel panorama dance e house contemporaneo. Il suo singolo più famoso, "(it Goes Like) nanana", pubblicato a giugno 2023 è diventato una hit internazionale raggiungendo la prima posizione assoluta in ben quattro paesi. Di recente, le è stato attribuito un flirt con il "nostro" tennista Matteo Berrettini.
Veloce
Può capitare che non tutti gli ospiti siano avvezzi alla guida in pista, anzi: soprattutto i personaggi pubblici tendono a non avere grosse esperienze tra i cordoli alle spalle. Sembra che per Peggy, quello con Kimi sia stato un po' il battesimo: il giovane italiano non si risparmia, spinge a fondo il pedale della AMG GT e infila l'anteriore come se dovesse staccare il tempo sul giro. Nel mentre, la Dj classe 1991 urla, richiama l'attenzione, chiede di frenare ma alla fine si diverte. Va bene così. Missione compiuta.