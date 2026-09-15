Personaggi

Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli

La celebre Dj coreana è salita a bordo di una Mercedes AMG per un hot lap durante il GP di Monza

di Redazione Drive Up
15 Set 2026 - 08:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© youtube

© youtube

La ormai celebre Dj coreana Peggy Gou ha avuto l'occasione di sedersi in auto con Kimi Antonelli. Non una cosa da poco, considerando che il pilota italiano è attualmente al vertice della classifica mondiale ed è il più osservato e chiacchierato del mondo. E se pensate che si sia trattato di un semplice giro del circuito, vi sbagliate: AKA ci ha dato di gas.

Hot lap
Tecnicamente si tratta di un hot lap: sessioni che le scuderie utilizzano per portare in pista clienti particolarmente importanti o personaggi noti. Peggy Gou è una musicista coreana tra le più famose nel panorama dance e house contemporaneo. Il suo singolo più famoso, "(it Goes Like) nanana", pubblicato a giugno 2023 è diventato una hit internazionale raggiungendo la prima posizione assoluta in ben quattro paesi. Di recente, le è stato attribuito un flirt con il "nostro" tennista Matteo Berrettini.
Veloce
Può capitare che non tutti gli ospiti siano avvezzi alla guida in pista, anzi: soprattutto i personaggi pubblici tendono a non avere grosse esperienze tra i cordoli alle spalle. Sembra che per Peggy, quello con Kimi sia stato un po' il battesimo: il giovane italiano non si risparmia, spinge a fondo il pedale della AMG GT e infila l'anteriore come se dovesse staccare il tempo sul giro. Nel mentre, la Dj classe 1991 urla, richiama l'attenzione, chiede di frenare ma alla fine si diverte. Va bene così. Missione compiuta.

Ti potrebbe interessare

videovideo
kimi antonelli
mercedes
gp monza
formula 1
peggy gou

Ultimi video

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

01:14
Show al rally del Cile

Show al Rally del Cile

01:34
Antonelli da impazzire

Antonelli da impazzire

26:03
La puntata del 12 settembre #DriveUp

La puntata del 12 settembre #DriveUp

02:27
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:49
Bugatti Destrier

Bugatti Destrier

01:45
Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

01:59
Dacia Spring si aggiorna

Dacia Spring si aggiorna

01:57
Inizia oggi il Salone Auto Torino

Inizia oggi il Salone Auto Torino

01:26
Kimi a caccia di record

Kimi a caccia di record

15:29
La puntata del 10 settembre #DriveUp

La puntata del 10 settembre #DriveUp

01:29
Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

02:18
McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

02:09
Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

02:17
Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

I più visti di Drive Up

Il "cimitero" delle auto italiane sul Lago di Garda

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Ecco come si aggiorna la Toyota Yaris Cross

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Heidi Klum ha regalato una Ferrari a suo figlio di 21 anni

Toyota Yaris Cross, un piccolo ritocchino e tanta efficienza

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:09
Amorim avanti tutta: Milan d'assalto contro il Benfica per sostenere Ramos
08:59
Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare partita
DICH PIO ESPOSITO POST INTER-UDINESE DICH
08:56
Inter, Pio Esposito: "Approccio sbagliato. Bene la reazione"
08:52
Izzo scatenato sui social dopo il pari col Palermo: "Clown", "Scarsi come Inzaghi"
08:43
Il carro di Kolo Muani e la ricerca di equilibrio: Spalletti ha due partite per tenersi la Juve