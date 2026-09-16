Ecco quali sono le auto che non pagheranno il bollo nel 2027

Dopo anni a parlarne a vuoto, il Governo ha davvero deciso per l'abolizione del bollo auto. Come si suol dire: il Diavolo si nasconde nei dettagli e la norma non prevede un'abrogazione universale ma molto specifica e selettiva (anche nel tempo). A essere esentati dal pagamento della tassa di possesso saranno le automobili con una potenza massima fino a 80 kW, ovvero circa 109 CV. Ogni cittadino avrà diritto all'agevolazione per un solo veicolo regolarmente assicurato. Infine, il tutto, per ora, è confinato a un'unica finestra temporale: i pagamenti in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Quali sono le auto esentate

A salvarsi saranno le regine del mercato e le auto da neopatentati: Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Renault Clio, Toyota Yaris, ma anche le "cugine" Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Ypsilon, Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Hyundai i20. Ce la fa per un pelo anche qualche crossover d'attacco, come la Jeep Avenger 1.2 Turbo a benzina che si ferma a quota 74 kW. Attenzione però: spesso la soglia degli 80 kW copre soltanto le versioni entry-level e meno costose del listino.

Chi resta tagliato fuori

Basta poco per rimanere con la carta di credito in mano. Resteranno escluse tutte le auto che superano i 110 cavalli: non parliamo di supercar da pista, ma di vetture da famiglia o compatte popolarissime come la Volkswagen Golf, la Toyota Yaris Cross, l'Audi A3, la BMW Serie 1 o la Mercedes Classe A. E per chi sognava la fine del superbollo (l'addizionale sopra i 185 kW), il Governo non ha speso una sola parola: resterà al suo posto.