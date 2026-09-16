Il taglio al bollo auto potrebbe diventare realtà

Se ne parla da anni e, tra annunci e smentite, ogni Governo prova a mettere mano al bollo auto. Questa volta, però, qualcosa di concreto potrebbe davvero esserci. Secondo quanto appreso dal Sole 24 Ore, l'Esecutivo starebbe valutando di introdurre, nella prossima Legge di Bilancio, uno sconto progressivo sulla tassa automobilistica riservato ai proprietari in regola con i pagamenti.

Per tutte le auto

Non ci sono ancora conferme, ma il meccanismo allo studio dovrebbe legare lo sconto alla potenza del veicolo, al chilometraggio e all'anno di immatricolazione. In sintesi: andrebbero a pagare di meno soprattutto le utilitarie ma non sarebbero comunque escluse dalla manovra SUV, ammiraglie e sportive. Per chi sognava la fine del "superbollo" si metta l'anima in pace, esso continuerà a esserci anche se la nuova misura dovesse essere approvata. Se così fosse, i primi effetti saranno comunque visibili soltanto nel 2027.

Dove sono i soldi?

Il bollo automobilistico è una tassa che garantisce entrate allo Stato attorno ai 6,5/7 miliardi di euro ogni anno. Eliminarlo del tutto significherebbe trovare altre risorse per le Regioni, che oggi ricevono il gettito e lo "restituiscono" sul territorio. Uno scenario, dunque, altamente improbabile ma che nelle sale della Politica resta comunque in discussione. La Legge di Bilancio sarà presentata nelle prossime settimane, vedremo se il bollo auto sarà davvero ridimensionato.