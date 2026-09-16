Norme

Il taglio al bollo auto potrebbe diventare realtà

Il Governo starebbe valutando uno sconto progressivo sulla tassa per tutti: utilitarie e SUV

di Tommaso Marcoli
16 Set 2026 - 11:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Se ne parla da anni e, tra annunci e smentite, ogni Governo prova a mettere mano al bollo auto. Questa volta, però, qualcosa di concreto potrebbe davvero esserci. Secondo quanto appreso dal Sole 24 Ore, l'Esecutivo starebbe valutando di introdurre, nella prossima Legge di Bilancio, uno sconto progressivo sulla tassa automobilistica riservato ai proprietari in regola con i pagamenti.
Per tutte le auto
Non ci sono ancora conferme, ma il meccanismo allo studio dovrebbe legare lo sconto alla potenza del veicolo, al chilometraggio e all'anno di immatricolazione. In sintesi: andrebbero a pagare di meno soprattutto le utilitarie ma non sarebbero comunque escluse dalla manovra SUV, ammiraglie e sportive. Per chi sognava la fine del "superbollo" si metta l'anima in pace, esso continuerà a esserci anche se la nuova misura dovesse essere approvata. Se così fosse, i primi effetti saranno comunque visibili soltanto nel 2027.
Dove sono i soldi?
Il bollo automobilistico è una tassa che garantisce entrate allo Stato attorno ai 6,5/7 miliardi di euro ogni anno. Eliminarlo del tutto significherebbe trovare altre risorse per le Regioni, che oggi ricevono il gettito e lo "restituiscono" sul territorio. Uno scenario, dunque, altamente improbabile ma che nelle sale della Politica resta comunque in discussione. La Legge di Bilancio sarà presentata nelle prossime settimane, vedremo se il bollo auto sarà davvero ridimensionato.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bollo
bollo auto
esenzione bollo
governo
bollo auto 2026

Ultimi video

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

01:14
Show al rally del Cile

Show al Rally del Cile

01:34
Antonelli da impazzire

Antonelli da impazzire

26:03
La puntata del 12 settembre #DriveUp

La puntata del 12 settembre #DriveUp

02:27
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:49
Bugatti Destrier

Bugatti Destrier

01:45
Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

Inaugurazione Atelier Alpine a Milano

01:59
Dacia Spring si aggiorna

Dacia Spring si aggiorna

01:57
Inizia oggi il Salone Auto Torino

Inizia oggi il Salone Auto Torino

01:26
Kimi a caccia di record

Kimi a caccia di record

15:29
La puntata del 10 settembre #DriveUp

La puntata del 10 settembre #DriveUp

01:29
Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel, tra dettagli e l'ultima apparizione di un motore storico

02:18
McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

McLaren M6GT, la nascita dell'auto sognata dal fondatore della casa

02:09
Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

Subaru Uncharted, l'ultimo crossover coupé 100% elettrico della casa

02:17
Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

Gamma Audi Sport, all'autodromo di Imola con gli atleti Olimpici di Milano-Cortina

02:36
Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

I più visti di Drive Up

Il "cimitero" delle auto italiane sul Lago di Garda

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Peggy Gou in auto con Kimi Antonelli

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

La nuova Volvo XC-60 punta tutto sul plug-in

Ecco come si aggiorna la Toyota Yaris Cross

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:47
Juve, Bremer: "Spalletti un campione, ci ha dato una direzione. Vogliamo arrivare lontano in Europa League"
13:40
Roma-Inter a Massa, l'opinione di Cesari: "Scelta conservativa, occhio a quando la gara sale di tono"
I campioni di pallanuoto "nudi" per strada a Tokyo
13:34
I campioni di pallanuoto "nudi" per strada a Tokyo
Raffele Palladino
13:27
Bologna, Palladino sa come prendere le squadre in corsa: ma c'è un rischio
 Rivera
13:26
Rivera, stoccata a Mancini: "Un oltraggio verso i tifosi e giocatori"