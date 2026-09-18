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Test drive a Forlì

Lepas L8: il nuovo SUV ibrido plug-in da 1.000 km di autonomia

Lepas è un marchio che esprime già nel nome tutta la sua ambizione: nato da una crasi tra Leopard (leopardo) e Passion (passione), si rifà filosoficamente a potenza e agilità. Un'identità dunque forte, audace che vuole esprimere attraverso modelli che sappiano distinguersi all'interno di un mercato che sta via via andando a omologarsi. Per presentarsi al suo meglio, la scelta è ricaduta su un SUV di grandi dimensioni: L8. Esso rappresenta un po' la sintesi dell'offerta Lepas che si sviluppa attorno a tre "pilastri": SUV, elettrificazione e tecnologia. Si tratta di un gigante da quasi 4,70 metri di lunghezza che punta tutto sul suo sistema ibrido plug-in: oltre 90 km di autonomia a zero emissioni per un totale superiore ai 1.000 km senza rifornimento. Dentro la Lepas L8 è esattamente come ce la aspetteremmo: grande schermo al centro a cui si delega tutto sacrificando l'ergonomia. Una tendenza in verità lanciata in Europa a cui i cinesi non hanno fatto fatica ad adeguarsi. Per quanto riguarda la guida, niente che la faccia emergere: sterzo leggero, sospensioni comode, sedili avvolgenti e un'erogazione piuttosto progressiva nonostante i 279 CV di potenza massima. L'asso nella manica resta ovviamente il prezzo: 41.700 euro.

18 Set 2026 - 10:18
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