Novità

Chery debutta in Italia con DR

Il costruttore cinese potrà finalmente debuttare sul mercato italiano in modo autonomo, con una rete di vendita dedicata

di Redazione Drive Up
26 Gen 2026 - 15:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

DR Automobiles Groupe e Chery rafforzano una collaborazione che dura da oltre vent’anni, ma lo fanno introducendo un elemento destinato a segnare un passaggio importante per il mercato italiano. Il nuovo accordo firmato dalle due aziende conferma infatti la solidità dell’intesa industriale, aprendo però la strada all’ingresso diretto del marchio Chery in Italia, con una propria organizzazione commerciale indipendente.
Cambia poco
Sul piano produttivo non cambia l’impostazione che ha caratterizzato finora il rapporto tra i due gruppi. Chery continuerà a fornire alcuni modelli a DR Automobiles, che verranno poi completati e rifiniti nello stabilimento di Macchia d’Isernia prima di essere commercializzati con i marchi del gruppo molisano. Una formula che ha consentito a DR di costruire rapidamente una gamma articolata e competitiva. Le due aziende hanno chiarito che la nuova intesa consentirà a entrambe di esplorare in autonomia ulteriori opportunità commerciali.
Presenza diffusa
Il costruttore di Wuhu potrà infatti entrare in Italia con il proprio marchio, attraverso un portafoglio di modelli distinto e una rete di distribuzione dedicata di nuova costituzione. Un passaggio che segna un’evoluzione naturale della strategia europea del gruppo cinese, già presente sul mercato con brand come Omoda e Jaecoo, e che presto vedrà l’arrivo anche di Lepas ed Exlantix. Per Chery si tratta di un passo chiave verso una presenza più strutturata e riconoscibile in Europa.

italia
dr
chery

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Una Bugatti come nessun'altra

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:19
Lotito chiude la telenovela Romagnoli: "Con Sarri confronto, non scontro". Poi la risposta a Zaccagni
17:15
Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa
17:06
FenomeNadia: Battocletti, una campionessa che non conosce pause
DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH
16:54
Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"
16:37
Inter, ufficiale l'acquisto di Jakirovic: chi è il nuovo difensore dell'Under 23