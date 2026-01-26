Chery debutta in Italia con DR

DR Automobiles Groupe e Chery rafforzano una collaborazione che dura da oltre vent’anni, ma lo fanno introducendo un elemento destinato a segnare un passaggio importante per il mercato italiano. Il nuovo accordo firmato dalle due aziende conferma infatti la solidità dell’intesa industriale, aprendo però la strada all’ingresso diretto del marchio Chery in Italia, con una propria organizzazione commerciale indipendente.

Cambia poco

Sul piano produttivo non cambia l’impostazione che ha caratterizzato finora il rapporto tra i due gruppi. Chery continuerà a fornire alcuni modelli a DR Automobiles, che verranno poi completati e rifiniti nello stabilimento di Macchia d’Isernia prima di essere commercializzati con i marchi del gruppo molisano. Una formula che ha consentito a DR di costruire rapidamente una gamma articolata e competitiva. Le due aziende hanno chiarito che la nuova intesa consentirà a entrambe di esplorare in autonomia ulteriori opportunità commerciali.

Presenza diffusa

Il costruttore di Wuhu potrà infatti entrare in Italia con il proprio marchio, attraverso un portafoglio di modelli distinto e una rete di distribuzione dedicata di nuova costituzione. Un passaggio che segna un’evoluzione naturale della strategia europea del gruppo cinese, già presente sul mercato con brand come Omoda e Jaecoo, e che presto vedrà l’arrivo anche di Lepas ed Exlantix. Per Chery si tratta di un passo chiave verso una presenza più strutturata e riconoscibile in Europa.