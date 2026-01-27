Opinioni

Le supercar sono troppo potenti

I cavalli del motore non dovrebbero essere l'unica qualità di un'automobile sportiva

di Tommaso Marcoli
27 Gen 2026 - 15:41
Ferrari 296 Speciale © Ufficio Stampa

Ferrari 296 Speciale © Ufficio Stampa

Non esistono criteri specifici che definiscano l'automobile sportiva. Essa solitamente coincide con la miglior espressione di competenza tecnica a disposizione di un certo marchio che, attraverso la supercar, trasferisce tutta la sua esperienza, a volte accumulata nel motorsport. Una sintesi, dunque, di progettazione, prestazione e passione condivisa. Ma qual è il limite?
Sempre di più
Permettersi una sportiva non è soltanto il sogno degli estimatori dell'automobile, spesso è uno strumento per affermare il proprio status e la propria ricchezza. Per soddisfare tutti i tipi di clientela, i costruttori hanno cominciato ad abbondare di elementi che esulano dal semplice piacere di guida: aumenta la potenza, aumenta il peso, aumenta la tecnologia, aumenta il prezzo. Una dinamica che negli ultimi anni, con l'introduzione dei sistemi ibridi, ha accelerato il proprio ritmo raggiungendo nuove frontiere di esclusività.
Sempre di più
Le sportive di nuova generazione hanno motori che raggiungono i 7/800 CV perché la tecnologia consente un'erogazione e una gestione della potenza precisa e sicura. Il fatto che lo si possa fare - tuttavia - non significa che sia necessariamente la scelta migliore: il rischio è che la vettura diventi fine a se stessa. Valori estremi non sono un amplificatore delle prestazioni a priori, anzi, possono essere un ostacolo. Chi siede al posto di guida vuole vivere un'emozione, senza sentirsi intimidito dalla velocità massima. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
supercar
potenti

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:00
Tommasi: "Trattenuta di Bremer evidente, è calcio di rigore per il Napoli"
Antonio Conte e Diego Costa
15:46
Conte risponde a Diego Costa: "Ci sono persone intelligenti e stupide, non perdo tempo"
15:44
"Sport e serialità televisiva": quando la disciplina sportiva incontra il piccolo schermo
Hamilton e Leclerc, che siparietto
16:11
Hamilton e Leclerc, che siparietto
Ferrari 296 Speciale
15:41
Le supercar sono troppo potenti